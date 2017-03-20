Как казахстанцы стали экономить в кризис

О том, как изменились потребительские предпочтения казахстанцев, рассказала на Central Asia Fashion Spring 2017 старший консультант по работе с клиентами Nielsen Kazakhstan Анна Касымова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По результатам исследования компании, 74 процента респондентов вошли в режим экономии. При этом около 58 процентов начали меньше тратить на одежду, 51 процент - на развлечения вне дома, 41 процент - на короткие отпуска.



"Отвечая на вопрос, считаете, что сейчас самое время тратить, казахстанцы так не думают. 75 процентов людей считают, что сейчас не самое подходящее время, - отмечает Касымова. - Каждый второй человек стал меньше тратить на одежду, сократил расходы на развлечения вне дома, уже не ходит, к примеру, три раза в кино, а обходится одним посещением. Экономят на коротких отпусках, например, не выезжают за город на два-три дня. Кроме того, отложили покупку гаджетов". Она также отметила, что если раньше казахстанцы не экономили на детских товарах, то сейчас стали.



Согласно проведенному исследованию, 79 процентов людей имеют свободные деньги, 31 процент населения тратит средства на одежду, 29 процентов - на развлечения вне дома, 28 процентов - на погашение долгов и кредитов, а также открывают депозиты, 24 процентов имеют сбережения, 21 процент откладывают на отпуск.



"Деньги свободные есть, люди все еще покупают одежду, но однако экономят на ней качественно и количественно. То есть если раньше девушка брала три платья по средней цене, то сейчас она берет одно дешевое", - пояснила специалист.



По ее словам, опрос показал, что казахстанцев волнует больше всего - это рост цен на продукты питания - 28 процентов, на втором месте они поставили ситуацию в экономике - 21 процент, на третьем – проблема трудоустройства - 17 процентов. Также среди страхов у казахстанцев проявилась боязнь терроризма - 10 процентов.



"По результатам всех исследований мы выводим одну цифру - это индекс покупательского доверия, сейчас для Казахстана он достаточно высок - 77 пунктов. При этом можно отметить, что впервые за годы сборов данных этот показатель в стране снизился - на три пункта", - пояснила Касымова.



Ранее президент общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова рассказала, что расходы у граждан при росте цен на товары будут снижаться. "Либо они будут брать продукты похуже, либо будут экономить на связи, транспорте, развлекательных мероприятиях. Допустим, в Алматы самые дорогие услуги, в том числе развлекательные мероприятия. Соответственно, можно предположить, что по этим направлениям тоже будет ужиматься бюджет", - пояснила социолог, добавив, что самой большой статьей расходов казахстанцев являются расходы на продукты питания (43,5 процента).



Помимо этого, по данным компании Nielsen, около 50 процентов жителей страны стали экономить на свежих продуктах (мясо, рыба, овощи и фрукты), расходы на которые занимают значительную долю семейного бюджета, а 43 процента снизили расходы на дорогие продукты. В целом те, кто вынужден адаптироваться к растущим ценам, чаще всего начинают покупать только самые необходимые товары, снизив расходы на дорогие продукты (43 процента).