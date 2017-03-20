Жвачки с призывом сыграть в опасную игру изымают из продажи в России

В России изымают из продажи жвачки с призывом сыграть в опасную игру, передает Today.kz со ссылкой на RT. Об этом сообщила руководитель по корпоративным связям Wrigley в России Надежда Лобачeва.



"Компания Wrigley приняла решение остановить акцию "Правда или действие", производство акционного товара на фабрике Wrigley, а также рекламные активности по данной кампании после того, как начали поступать первые жалобы от потребителей несколько недель назад", - сообщила представитель компании Wrigley.

По ее словам, акция "Правда или действие" должна была длиться на протяжении двух месяцев.



"Цель этой всемирно известной игры - получать позитивные эмоции и впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы", - сказала Лобачева.



По ее словам, задания, указанные на вкладышах в компании, разработали до появления "тревожащего контекста в России", с учетом которого "некоторые из них были восприняты потребителями неоднозначно".



Напомним, россияне в маркетинговой уловке увидели серьезную опасность: предлагаемые условия, по мнению родителей, могут подтолкнуть детей к необдуманным поступкам. Так, участникам челленджа предлагают "бросить вызов друзьям", всю неделю одеваясь во все черное, или забраться на самую высокую точку в общественном месте, чтобы сделать селфи. Ответы надо разместить в социальной сети со специальным хэштегом.