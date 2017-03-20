Пара из Франции нашла 3000 драгоценных монет в подвале своего дома

Молодая пара из департамента Нижний Рейн на северо-западе Франции нашла в подвале своего дома клад из серебряных и золотых монет. Об этом сообщает портал Le Dauphiné.
На прошлой неделе мужчина копал землю в подвальном помещении, когда наткнулся на сосуд, наполненный монетами из драгоценных металлов. Он сразу же позвонил своей девушке. Вместе они рассортировали их, насчитав 2968 серебряных и 17 золотых.
Монеты датируются 1473-1610 годами. Среди них были, в частности, очень редкие отчеканенные в Севилье (на юге Испании) во времена правления короля Филиппа II. Стоимость сокровищ до сих пор не оценена.
«Счастливый» дом, который молодые люди купили в 2013 году, был построен в 1580-м.
По данным BFMTV, власти не смогут изъять клад, потому что земля, на которой построен дом, также принадлежит паре. Однако, согласно законам Франции, государство имеет право в течение пяти лет изучать находку, представляющую историческую ценность. По истечению этого срока владельцам могут предложить денежное вознаграждение за найденные сокровища.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Великобритании продолжаются поиски владельцев клада, состоящего из золотых монет 1847-1915 годов. Его нашли в антикварном пианино в декабре прошлого года, когда инструмент отдали в ремонт.
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