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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление компаниям ОАЭ

Просмотров:185 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление компаниям ОАЭ
Иллюстративное фото
Казахстан интересует опыт Объединенных Арабских Эмиратов по развитию индустриальных зон. В этой связи казахстанская сторона готова передать несколько таких зон в управление компаниям из ОАЭ. Об этом на казахстано-эмиратском бизнес-форуме в Астане заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает Today.kz.

"В Казахстане действуют 10 специальных экономических и 20 индустриальных зон. Нас интересует огромный опыт ОАЭ в развитии индустриальных зон. Мы готовы передать некоторые зоны в управление эмиратским компаниям", - отметил министр.

Также Касымбек призвал бизнесменов ОАЭ открывать предприятия в Казахстане. Это, по его словам, позволит сразу экспортировать продукцию на крупные рынки региона.

"Казахстан является членом ЕАЭС. Это рынок на 180 миллионов человек и с товарооборотом в один триллион долларов. Мы находимся в непосредственной близости от Китая – второй крупнейшей экономики в мире после США. Предлагаем воспользоваться Казахстаном как площадкой для размещения производств с последующим выходом продукции на рынки ЕАЭС, Китая, Центральной Азии, Ближнего Востока", - добавил Женис Касымбек.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Disco (Посетители) Сегодня, 11:33
Предлагаем воспользоваться Казахстаном как площадкой для размещения производств с последующим выходом продукции на рынки ЕАЭС, Китая, Центральной Азии, Ближнего Востока", - добавил Женис Касымбек.

No comments ah1n1 shock

Танцуют все...
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 10:36
Вы сразу отдайте страну под внешнее управление и разграбление...сами не справляетесь? stena
 
 

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