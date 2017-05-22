Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление компаниям ОАЭ

Казахстан интересует опыт Объединенных Арабских Эмиратов по развитию индустриальных зон. В этой связи казахстанская сторона готова передать несколько таких зон в управление компаниям из ОАЭ. Об этом на казахстано-эмиратском бизнес-форуме в Астане заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает Today.kz.
"В Казахстане действуют 10 специальных экономических и 20 индустриальных зон. Нас интересует огромный опыт ОАЭ в развитии индустриальных зон. Мы готовы передать некоторые зоны в управление эмиратским компаниям", - отметил министр.
Также Касымбек призвал бизнесменов ОАЭ открывать предприятия в Казахстане. Это, по его словам, позволит сразу экспортировать продукцию на крупные рынки региона.
"Казахстан является членом ЕАЭС. Это рынок на 180 миллионов человек и с товарооборотом в один триллион долларов. Мы находимся в непосредственной близости от Китая – второй крупнейшей экономики в мире после США. Предлагаем воспользоваться Казахстаном как площадкой для размещения производств с последующим выходом продукции на рынки ЕАЭС, Китая, Центральной Азии, Ближнего Востока", - добавил Женис Касымбек.
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