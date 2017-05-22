В ЕНПФ пока не знают, как "зависшие" в азербайджанском банке деньги повлияют на инвестиционный доход

Деньги ЕНПФ, "зависшие" в Международном азербайджанском банке (МАБ), пока не учтены в показателях инвестиционного дохода фонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как отметила заместитель председателя правления АО "ЕНПФ" Сауле Егеубаева, в 2017 году доходы фонда составили девять миллиардов тенге, расходы - шесть миллиардов тенге. После уплаты корпоративного подоходного налога чистая прибыль составила 2,1 миллиарда тенге.



Тем не менее в инвестиционном доходе пока не учтены деньги ЕНПФ, вложенные в евробонды МАБ.



"Инвестиционный доход складывается из подтверждения по финансовым инструментам, в которые инвестированы пенсионные активы, из переоценки инструментов, переоценки активов. Естественно, переоценка всех активов оказывает влияние на показатели инвестиционного дохода. Вместе с тем данные активы (облигации Международного азербайджанского банка - прим. автора) числятся в портфеле пенсионных активов. На 1 мая 2017 года их балансовая стоимость составила 71,3 миллиарда тенге. После того как будут определены механизмы возврата и реструктуризации этой задолженности, каким образом будет решен этот вопрос, все это отразится на инвестиционном доходе", - сказала Егеубаева.



Не так давно стало известно, что Международный банк Азербайджана не может выполнять свои обязательства по выплатам. Как заявил казахстанский экономист Рахим Ошакбаев, объем средств, вложенных Единым накопительным пенсионным фондом Казахстана в азербайджанский банк, составляет 71,6 миллиарда тенге.