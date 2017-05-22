Как компенсируют сумму инфляции по пенсионным накоплениям в РК

Казахстанцы имеют право на получение выплаты разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммы их пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете. Об этом сообщает пресс-служба ЕНПФ, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Выплаты гарантийных обязательств государства по сохранности пенсионных взносов в 2016 году составили 11,615 миллиарда, а за январь-март 2017 года - 2,589 миллиарда тенге. Сообщается, что в Казахстане действует уникальная модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. Согласно этой модели, на основании статьи 5 закона РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" при наступлении права на выплату каждому получателю индивидуально рассчитывается сумма выплаты разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) с учетом уровня инфляции и суммой их пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.



На получение выплаты разницы по гарантии государства имеют право:



- лица, достигшие пенсионного возраста;



- инвалиды І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно;



- выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства;



- в случае смерти лица, имеющего право на выплату разницы, выплата осуществляется наследнику в порядке, установленном Гражданским кодексом РК.



Расчетом и выплатой разницы по гарантии государства занимается НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (бывший ГЦВП). Для получения единовременной выплаты необходимо обратиться в данную организацию и заполнить заявление. В течение двух рабочих дней со дня принятия заявления направляется уведомление в ЕНПФ о представлении сведений о наличии индивидуального пенсионного счета и суммах пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ и ОППВ. В свою очередь ЕНПФ в течение двух рабочих дней со дня поступления уведомления предоставляет в электронном формате данные о запрашиваемой информации.



С момента получения сведений из ЕНПФ НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в течение одного рабочего производит сверку сведений о суммах пенсионных накоплений, полученных из ЕНПФ, с суммой пенсионных взносов (ОПВ, ОППВ) с учетом уровня инфляции на соответствующий период.



Если сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ:



- больше или равна сумме внесенных ОПВ и ОППВ с учетом уровня инфляции, выплата разницы не осуществляется, и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" выносит решение об отказе в назначении выплаты разницы;



- меньше суммы фактически внесенных ОПВ и ОППВ с учетом уровня инфляции, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в течение одного рабочего дня производит расчет суммы выплаты разницы. Единовременная выплата за счет средств республиканского бюджета перечисляется на банковский счет получателя.



Подробную информацию можно получить, позвонив на короткий бесплатный номер НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 1414.