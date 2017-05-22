В каких отраслях самые высокие зарплаты в Казахстане?

Самые высокие заработные платы в этом году — на предприятиях транспортной сферы. Наибольший прирост зарплаты — в трудоустройстве, работники сектора стали получать на 111 тыс. тенге больше, чем год назад. За год реальная заработная плата в РК выросла в 48% отраслях экономики. Такие данные приводит energyprom.kz.



Предприятия РК, восстанавливающие привычные уровни деловой активности, усиливают внимание к своим работникам — в текущем году рост реальных заработных плат почувствовали в 48% отраслей экономики (45 отраслей) против 35% годом ранее (33 отрасли).



Соответственно, сокращение покупательской способности окладов в 1 квартале текущего года по сравнению с уровнем годом ранее было зафиксировано в 45 отраслях — в прошлом году падение было отмечено в 57 секторах экономики.



Рост индекса реальной зарплаты в 1 квартале (по сравнению с 1 кварталом 2016 года) варьировал от 0,4% (предоставление соцуслуг без обеспечения проживания) до 39,7% (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров).



В тоже время сокращение реальных зарплат достигало 72,1% - на предприятиях прочей профессиональной, научной и технической деятельности.



Самый большой прирост номинальной среднемесячной зарплаты в экономике РК в текущем году был зафиксирован в сфере трудоустройства — по сравнению с уровнем в январе-марте 2016 года зарплаты специалистов отрасли увеличились сразу на 100,8 тыс. тенге, или на 30%. При этом реальная зарплата в секторе, с учетом инфляции, увечилась на 20,2%.



В тройке лидеров по приросту номинальной оплаты труда также предприятия, занимающиеся транспортировкой по трубопроводам, где работникам в текущем году стали платить на 95,4 тыс. тенге больше (или на 29%), чем год назад; и организации, занимающиеся ремонтом компьютеров и бытовых товаров, где зарплаты выросли за год на 77 тыс. тенге (или на 51%).



Десятка отраслей экономики с наиболее высокими уровнями заработной платы в январе-марте 2017 года на половину состоит из секторов транспортной сферы.



Самые высокие зарплаты в этом году — у работников, работающих на морском и прибрежном грузовом транспорте (661,2 тыс. тенге, хотя за год уровень сократился на 6%, или на 43 тыс. тенге); на предприятиях водного транспорта (569,5 тыс. тенге, минус 7% за год); и у работников головных компаний (454 тыс. тенге, сокращение на 20%, или на 115,9 тыс. тенге).