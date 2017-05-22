"Ак жол" ответил на отказ Сагинтаева строить квартиры без туалетов

Депутаты фракции "Ак жол" написали ответное письмо правительству по поводу предложения строить в Казахстане жилье для молодежи без кухонь и санузлов, сообщает Tengrinews.kz.



Ранее премьер-министр Бакытжан Сагинтаев ответил депутатам от партии "Ак жол", отмечая, что строительство общежитий без отдельных санузлов и кухонь не обеспечивает качество жизни людей.



"Во-первых, массовая антисанитария в местах проживания перебирающейся в города сельской молодежи происходит уже сейчас. Дискуссия и ролики в социальных сетях на эту тему показали всю безнадежность и унизительность условий бараков и подвалов, в которых сегодня проживают сотни наших соотечественников. Задача, которую ставит партия "Ак жол", - вытащить молодежь из этих "гарлемов" и "шанхаев", дать ей возможность обрести человеческое, хотя и малогабаритное жилье", - приводится в заявлении "Ак Жола".



"Вопрос санузлов здесь вторичен и приводился для наглядности по сокращению стоимости жилья. В реальности общежития могут быть как коридорного/секционного типа (кампусы), так и гостиничного типа (с отдельными санузлами). И это не наше "изобретение", а действующий пункт 41 "Санитарно-эпидемиологических требований к объектам коммунального назначения", утвержденных министром нацэкономики 3 марта 2015 года. Более того, пункт 10 этих же правил предусматривает не только общие санузлы, но и "надворные туалеты с водонепроницаемым выгребом", чего мы не можем поддержать. Так что прежде чем ссылаться на антисанитарию, тем, кто готовил ответ премьер-министра – и прежде всего – председателю комитета строительства мининвестиций – следовало бы знать законодательство, а не подставлять руководство своей некомпетентностью", - говорится в заявлении парламентской фракции.



Отвечая на ответ правительства, депутаты "Ак жола" отметили, что вопрос санузлов не главный.



"Главное: при недоступности для многих даже однокомнатных квартир по цене 6-10 миллионов тенге малогабаритные общежития дают возможность снизить стоимость жилья в 1,5-2 раза. Ряд строительных компаний уже заявили о готовности строить жилье по таким ценам. И это может оказаться выходом из тупика для многих казахстанцев. Почему же, имея строительные нормы для социального малогабаритного жилья, правительство не включает его в государственную жилищную программу? На наш взгляд, это – дискриминация той части населения, которая не может себе позволить покупать дорогие квартиры. Но ведь им тоже нужно где-то жить?" - говорится в распространенном ответе.



Депутаты фракции "Ак жол" считают, что планируемый ежегодный ввод жилья по программе "Нурлы жер" не обеспечит всех нуждающихся в нем.



"Ряды нуждающихся будут постоянно пополняться. Население страны ежегодно увеличивается на 200-250 тысяч человек, которые не учтены в программе. А также тенденцию урбанизации: последние годы из аулов в города ежегодно перебираются более 100 тысяч человек, а в 2015 году их было даже 300 тысяч. Другими словами, даже при успешной реализации программы "Нурлы жер" в текущей редакции через 15 лет проблема жилья не будет решена, а численность нуждающихся вырастет до 2-2,5 миллиона человек", - считают акжоловцы.



Они также отмечают небесспорными суждения правительства о "финансовой нагрузке на бюджет" и "отвлечении средств".



"Мы предлагаем сделать жилье не роскошью, а нормой жизни. Это необходимо, чтобы постепенно сокращать социальное расслоение в обществе, чтобы вытащить наше будущее из нынешних грязных бараков. И это позволило бы стране сосредоточиться и на других, не менее важных задачах", - говорится в письме.