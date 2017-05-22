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Об участившихся случаях финансовых пирамид предупредили в МВД РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:05
Об участившихся случаях финансовых пирамид предупредили в МВД РК
.
В последнее время в стране значительно активизировалась деятельность организаций с признаками финансовых пирамид. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РК, передает центр деловой информации Kapital.kz.

«Если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ей, то за 4 месяца текущего года уже 351», — говорится в сообщении МВД РК.

Также правоохранительные органы предостерегают казахстанцев от необдуманных инвестиций. «Призываем граждан воздержаться от вкладов денег в организации, которые обещают большую прибыль в короткие сроки», — говорится в сообщении МВД.

От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев.

«Так, в Кызылординской области выявлена преступная деятельность иностранной компании Questra Holdings Inc. Она занималась вовлечением вкладчиков путем составления договоров в сумме 30 тыс. тенге на счет компании с выплатой вознаграждения в сумме 40 тыс. тенге за полгода. Ранее в Астане была пресечена мошенническая деятельность преступной группировки. Путем обмана и злоупотребления доверием учредительТОО „Респект“ Ибраев К.Ж. проводил презентации о том, что данная фирма заключило соглашение с Британским банком „BANK OF KINGDOM“ и оказывает услуги по предоставлению без залоговых кредитов до 1 тыс. евро, по низким процентным ставкам. Он заключал договора по выдачи кредитов и, получив от граждан первоначальные взносы от 75 тыс. до почти 7 млн. тенге, скрылся. Количество обманутых граждан составило более тысячи человек.По результатам расследования уголовного дела Ибраев К.Ж. был осужден к 9 годам лишения свободы. Призываем граждан проявлять бдительность, воздержаться от вкладов денег в организации, обещающие большую прибыль в короткие сроки», — комментируют в МВД.
Источник: КАПИТАЛ
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