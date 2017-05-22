Квартиру с 2500 зарегистрированными жильцами нашли в Астане

Акиматом Астаны совместно с прокуратурой и правоохранительными органами разработан механизм борьбы с "резиновыми" квартирами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Как сообщается, предварительные данные уполномоченных органов показали, что в столице имеются несколько десятков квартир, в которых зарегистрировано от 30 до 2,5 тысяч человек.
На данный момент сотрудники полиции проводят обход данных квартир.
"На сегодня уже 88 собственников привлечены к административной ответственности по статье 493 КоАП (допущение собственником жилища или другими лицами, в введении которых находятся жилища, здания и (или) помещения, регистрации физических лиц, которые фактически не проживают в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с указанных адресов по заявлениям владельцев выписано 4135 лиц, среди них есть и иностранцы.
"Для выписанных лиц эти обстоятельства в будущем станут препятствием для получения некоторых видов госуслуг, а также основанием для отказа в выдаче квартиры из госжилфонда", - отметили в прокуратуре.
В прокуратуре сообщили, что по результатам проверок коммунальными службами производится перерасчет стоимости услуг для собственников квартир по количеству проживающих лиц: водоснабжение, вывоз мусора и другое.
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