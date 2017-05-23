Среди погибших и пострадавших в результате взрыва в Манчестере казахстанцев нет - МИД РК

Посольство Казахстана в Лондоне находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами.

По предварительной информации, среди погибших и пострадавших в результате взрыва 22 мая во время концерта на стадионе в Манчестере в Великобритании граждан Казахстана нет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



Посольство Казахстана в Лондоне находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами.



Распространено предупреждение гражданам Казахстана о соблюдении мер предосторожности.



Открыта горячая линия консульского отдела Посольства:

+44(0)7447470570 (WhatsApp).



"Просим созвониться с родными, близкими и друзьями, находящимися в Манчестере, и убедиться, что с ними все в порядке. Как стало известно, на концерте присутствовали шесть студентов из Казахстана. Наши дипломаты находятся на связи с двумя из них, которые подтвердили, что с ними все в порядке, в медицинской помощи не нуждаются и уже вместе с остальными друзьями благополучно добрались до мест проживания. Выражаем искренние соболезоввния семьям и близким погибших", - сказали в ведомстве.



Напомним, взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» в понедельник, 22 мая, около 22:30. В эти минуты завершался концерт, на котором были несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.