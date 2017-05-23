В июне ожидается рост цен на ГСМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рост цен на ГСМ ожидается в Казахстане из-за повышения акциза на топливо с 1 июня, сообщила служба по связям с общественностью ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».
По данным компании, цена дизельного топлива на крупных сетях АЗС в настоящее время составляет 135-136 тенге/литр. При этом стоимость топлива для аграриев была зафиксирована на уровне 122-128 тенге за литр.
«Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2017 года № 144 «О внесении изменения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 года №133 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо», с 1 июня 2017 года акцизная ставка на реализацию дизельного топлива составит 9300 тенге за тонну. Увеличение оптовой цены только за счет увеличения акциза составит около 7,3 тенге/литр, что повлияет на стоимость топлива в сетях АЗС», - говорится в сообщении.
Как пояснили в ҚазМұнайГаз Өнімдері, изменение ставки акциза направлено на снижение разницы между ценами на дизельное топливо в РК и соседними странами, из-за чего происходят перетоки топлива.
«Акцизная ставка также влияет на повышение привлекательности импорта для поставок на рынок РК в летний период, характеризующийся высоким уровнем потребления. Играя регулирующую роль, сезонное изменение ставки акциза позволяет увеличить поступления от отрасли в бюджет», - указывается в сообщении.
Как отмечается, постепенное выравнивание стоимости дизельного топлива и бензина является одной из рыночных тенденций. Во многих странах стоимость дизельного топлива и бензина равны. Так, в соседней России цены на эти нефтепродукты составляют в пересчете 208-209 тенге за литр.
«Вместе с тем изменение объемов производства и потребления, динамики запасов, оптовых цен на рынке РК и импорта из РФ, могут повлиять на дальнейшие изменения розничных цен, в том числе и в сторону повышения, на отдельные виды нефтепродуктов»,- заключили в ҚазМұнайГаз Өнімдері.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.