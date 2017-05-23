В июне ожидается рост цен на ГСМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рост цен на ГСМ ожидается в Казахстане из-за повышения акциза на топливо с 1 июня, сообщила служба по связям с общественностью ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».



По данным компании, цена дизельного топлива на крупных сетях АЗС в настоящее время составляет 135-136 тенге/литр. При этом стоимость топлива для аграриев была зафиксирована на уровне 122-128 тенге за литр.



«Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2017 года № 144 «О внесении изменения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 года №133 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо», с 1 июня 2017 года акцизная ставка на реализацию дизельного топлива составит 9300 тенге за тонну. Увеличение оптовой цены только за счет увеличения акциза составит около 7,3 тенге/литр, что повлияет на стоимость топлива в сетях АЗС», - говорится в сообщении.



Как пояснили в ҚазМұнайГаз Өнімдері, изменение ставки акциза направлено на снижение разницы между ценами на дизельное топливо в РК и соседними странами, из-за чего происходят перетоки топлива.



«Акцизная ставка также влияет на повышение привлекательности импорта для поставок на рынок РК в летний период, характеризующийся высоким уровнем потребления. Играя регулирующую роль, сезонное изменение ставки акциза позволяет увеличить поступления от отрасли в бюджет», - указывается в сообщении.



Как отмечается, постепенное выравнивание стоимости дизельного топлива и бензина является одной из рыночных тенденций. Во многих странах стоимость дизельного топлива и бензина равны. Так, в соседней России цены на эти нефтепродукты составляют в пересчете 208-209 тенге за литр.



«Вместе с тем изменение объемов производства и потребления, динамики запасов, оптовых цен на рынке РК и импорта из РФ, могут повлиять на дальнейшие изменения розничных цен, в том числе и в сторону повышения, на отдельные виды нефтепродуктов»,- заключили в ҚазМұнайГаз Өнімдері.