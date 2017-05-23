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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ребенок порвал на мелкие кусочки спрятанные родителями 7 тыс. долларов

Просмотров:431 Опубликовано: Сегодня, 09:20
Ребенок порвал на мелкие кусочки спрятанные родителями 7 тыс. долларов
Фото sohu.com
В Китае пятилетний ребенок разорвал на мелкие клочки спрятанную родителями заначку в размере 50 тысяч юаней (почти 7200 долларов), пишет Life.ru.

Инцидент произошел в китайском городе Циндао.

Родители оставили пятилетнего мальчика дома одного. Тогда-то он и обнаружил родительскую заначку. Сначала малыш просто играл ими, а после порвал на мелкие кусочки.

После того, как отец ребенка, бизнесмен по фамилии Гао, вернулся домой и увидел случившееся, он собрал порванные деньги и отнес их в ближайший банк, пишет Vesti.ru.

Там ему сказали, что для обмена на новые каждую банкноту следует соединить воедино.

Гао сперва попытался склеить разорванные банкноты, каждая из которых была номиналом 100 юаней.

Однако через некоторое время мужчина понял, что сделать это будет практически невозможно, так как большинство дензнаков было разорвано не пополам, а в лучшем случае на три-четыре части.

Ребенок порвал на мелкие кусочки спрятанные родителями 7 тыс. долларов


Основная же часть денег была разорвана на мелкие клочки, которые к тому же были еще и перемешаны. В итоге за два дня Гао удалось соединить лишь считанное количество банкнот.

По словам мужчины, он не стал сильно наказывать сына, так как мальчик не осознавал, что делает.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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ффф (Посетители) Сегодня, 09:32
Какие крепкие у Гао нервы!

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