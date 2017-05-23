Акишев прокомментировал ситуацию с "зависшими" в азербайджанском банке деньгами ЕНПФ

Председатель Национального Банка Данияр Акишев прокомментировал ситуацию с инвестициями Единого накопительного пенсионного фонда в обанкротившийся азербайджанский банк, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Завтра у нас в Алматы будет пресс-конференция, и мы на вопросы ответим.(...) Эта информация (о ситуации с ЕНПФ - прим.) находится в работе, проинформировано должно быть правительство, премьер-министр, Глава государства. После принятия решений Нацбанк эту информацию предоставит", - сообщил Акишев в кулуарах правительства.



Напомним, Международный банк Азербайджана, в который Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана инвестировал 71,3 миллиарда тенге, объявил о банкротстве. Финучреждение прекратило выплаты по внешнему долгу и готовится к переговорам с кредиторами о реструктуризации. Финансовые проблемы возникли из-за колебания цен на нефть и девальвации нацвалюты Азербайджана. Через банкротство руководство банка надеется избежать исков со стороны кредиторов.



При этом правительство Азербайджана приняло решение уплатить долги банка. Поэтому, как заверяют некоторые казахстанские эксперты, ни ЕНПФ, ни другим компаниям, предоставившим средства Межбанку, ничего не грозит.