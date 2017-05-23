По Шёлковому пути к Каспию отправился житель Швеции вдвоём с верблюдом

43-летний швед идёт через Атырау, чтобы увидеть Каспий, а затем отправится в Астану. Под уздцы он ведёт верблюда.
Путешествующий с верблюдом швед Кристиан Бодегрен держит путь через Атырау к Каспийскому морю, сообщает "Мой город". 43-летний иностранец путешествует по Казахстану уже восемь месяцев и успел ощутить на себе прелести всех четырёх времен года. Начался его путь с Алматинской области в посёлке Лепсы.
"Я соприкоснулся с духом кочевников, прошёлся по Шёлковому пути. Теперь я намерен увидеть Каспийское море. За эти дни экспедиции я встретил много хороших людей, казахстанцы оказались очень гостеприимными. Я веду свои путевые заметки, в которых делюсь своими впечатлениями о других странах. Мне не терпится рассказать миру о Казахстане", – поделился Кристиан.
Все восемь месяцев путешествия его сопровождает двугорбый друг по кличке Гуллят, с которым он разговаривает исключительно на английском языке.
Житель Швеции не впервые отправляется в дальнюю дорогу пешком. До путешествия по Шёлковому пути Бодегрен обошёл Сахару и Монголию. В этих экспедициях его тоже сопровождали двугорбые спутники.
Посмотрев на Каспий, швед намерен посетить Астану. Но в столицу он поедет на транспорте, чтобы успеть к 7 июля. В этот день Бодегрен примет участие в фестивале Astana Art Fest, концепция которого – "Nomad Energy" – представляет собой переосмысление исторического кочевого образа жизни. Кристиан планирует показать на фестивале свой фильм о современном кочевье.
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