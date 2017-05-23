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«Болашак» сотряс скандал: стипендиатов обозвали «баранами»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:50
«Болашак» сотряс скандал: стипендиатов обозвали «баранами»
Жанболат Мелдешов. Коллаж NUR.KZ (Фото: bolashak.gov.kz и m.khabar.kz)
Сотрудники «Центра международных программ» требуют уволить руководителя Жанболата Мелдешова и его трех его заместителей. Они написали заявления в Администрацию президента и Генпрокуратуру и опубликовали компрометирующее видео, передает Sputnik Казахстан.

Подписавшие послание, которое было отправлено в министерство образования и науки Казахстана и некоторые средства массовой информации, утверждают, что инициированная президентом образовательная программа «Болашак» находится под угрозой провала.

Работники Центра считают, что в создавшейся ситуации виноват топ-менеджмент, а конкретно руководитель Жанболата Мелдешова и три его заместителя.

В обращении на пяти листах бывшие и действующие сотрудники Центра, некоторые из которых выпускники программы "Болашак", заявляют, что их руководитель вынуждает увольняться "неугодных сотрудников, чтобы освободить места для своих людей".

В обращении озвучен целый ряд нарушений со стороны руководства Центра. Сотрудники просят провести служебное расследование и снять с должности Мелдешова.

Под обращением подписались 25 человек. Они также обнародовали скандальную видеозапись с совещания в Центре, на которой, предположительно, кто-то из руководителей оскорбительно высказывается о стипендиатах "Болашака".

"Вузы хоть барана принимают, если за него заплатят… потом этого барана выпинывают. Потом этот баран к нам приходит, а у него на оплату 48 миллионов тенге… из-за этого и программа страдает, и руководство республики напрягается…", — говорит на видео человек, который, как утверждают сотрудники Центра, является Жанболатом Мелдешовым.

Как заявил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, ведомство разберется с этой ситуацией.

"Я думаю, что мы в любом случае должны разобраться, провести внутреннее расследование, и соответствующие меры будут приняты обязательно. В любом случае мы отреагируем, учитывая, что было обращение. Мы примем меры и дополнительно сообщим", — прокомментировала вице-министр образовании и науки Бибигуль Асылова.

Международная программа "Болашак" была создана по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1993 году. Почти за четверть века существования программы образование в лучших вузах мира за счет государства получили свыше 12 тысяч казахстанцев.

Источник: Nur.kz
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