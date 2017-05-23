«Болашак» сотряс скандал: стипендиатов обозвали «баранами»

Сотрудники «Центра международных программ» требуют уволить руководителя Жанболата Мелдешова и его трех его заместителей. Они написали заявления в Администрацию президента и Генпрокуратуру и опубликовали компрометирующее видео, передает Sputnik Казахстан.Подписавшие послание, которое было отправлено в министерство образования и науки Казахстана и некоторые средства массовой информации, утверждают, что инициированная президентом образовательная программа «Болашак» находится под угрозой провала.Работники Центра считают, что в создавшейся ситуации виноват топ-менеджмент, а конкретно руководитель Жанболата Мелдешова и три его заместителя.В обращении на пяти листах бывшие и действующие сотрудники Центра, некоторые из которых выпускники программы "Болашак", заявляют, что их руководитель вынуждает увольняться "неугодных сотрудников, чтобы освободить места для своих людей".В обращении озвучен целый ряд нарушений со стороны руководства Центра. Сотрудники просят провести служебное расследование и снять с должности Мелдешова.Под обращением подписались 25 человек. Они также обнародовали скандальную видеозапись с совещания в Центре, на которой, предположительно, кто-то из руководителей оскорбительно высказывается о стипендиатах "Болашака"."Вузы хоть барана принимают, если за него заплатят… потом этого барана выпинывают. Потом этот баран к нам приходит, а у него на оплату 48 миллионов тенге… из-за этого и программа страдает, и руководство республики напрягается…", — говорит на видео человек, который, как утверждают сотрудники Центра, является Жанболатом Мелдешовым.Как заявил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, ведомство разберется с этой ситуацией."Я думаю, что мы в любом случае должны разобраться, провести внутреннее расследование, и соответствующие меры будут приняты обязательно. В любом случае мы отреагируем, учитывая, что было обращение. Мы примем меры и дополнительно сообщим", — прокомментировала вице-министр образовании и науки Бибигуль Асылова.Международная программа "Болашак" была создана по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1993 году. Почти за четверть века существования программы образование в лучших вузах мира за счет государства получили свыше 12 тысяч казахстанцев.