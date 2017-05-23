Сейчас на сайте
2637
объявлений
  • продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • сдам 2-комнатную квартиру за 8 000 тенге
  • сдам 4-комнатную квартиру за 16 000 тенге
  • продам Актау, дом с зем. участком за 135 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 9 200 000 тенге
  • сдам Кабинет за 50 000 тенге
 

 
Вторник, 23 Мая
+15...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 310.7 KZT
  • €1 = 348.2 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бакытжан Сагинтаев поручил ускорить процесс выдачи паспортов

Просмотров:236 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Бакытжан Сагинтаев поручил ускорить процесс выдачи паспортов
.
Ускорить процесс выдачи паспортов поручил министру информации и коммуникации Даурену Абаеву и председателю правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхану Оспанову в ходе правительственного заседания премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Мы говорили о выдаче паспортов, у нас в 4 городах есть соответствующие предприятия, которые печатают эти паспорта: Астана, Алматы, Актобе, Шымкент. Но, к сожалению, даже в этих городах, чтобы получить паспорт, необходимо ждать 3 дня. За деньги сделают за день. Значит, есть возможность. Поэтому мы приняли решение, в этих 4 городах выдачу паспортов (сделать. — Ред.) в течение одного дня. В других городах, прикрепленных к ним, — в течение недели», — сообщил премьер-министр Казахстана.

Также Бакытжан Сагинтаев поручил урегулировать вопрос, связанный с регистрацией при внедрении обязательного социально-медицинского страхования.

«Очень важный вопрос, связанный с ОСМС, потребуется регистрация — подтверждение статуса граждан. Они снова поедут в ЦОНы. Я даю поручение министру и госкорпорации, чтобы ситуация, которая была зимой при регистрации граждан, не повторилась. Мы уже знаем, как это делать, чтобы люди могли зарегистрироваться и получить свою услугу без всякого ажиотажа. Времени было достаточно, чтобы настроить свою работу», — сообщил глава правительства.

Помимо этого, по мнению Бакытжана Сагинтаева, необходимо скоординировать работу по распределению земельных участков и очереди в детские сады.

«Если мы правильно сработаем по распределению детских садов, то население будет благодарить нас, так как появится прозрачность. Не нужно будет ходить на комиссию акиматовскую, решать там вопросы. Можно становиться на конкретный детский сад, рядом с домом, отслеживать прохождение в очереди ежедневно онлайн. Также по земельным участкам, важная тема», — подчеркнул глава Кабмина.
Источник: КАПИТАЛ
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика