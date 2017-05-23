Бакытжан Сагинтаев поручил ускорить процесс выдачи паспортов

Ускорить процесс выдачи паспортов поручил министру информации и коммуникации Даурену Абаеву и председателю правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхану Оспанову в ходе правительственного заседания премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



«Мы говорили о выдаче паспортов, у нас в 4 городах есть соответствующие предприятия, которые печатают эти паспорта: Астана, Алматы, Актобе, Шымкент. Но, к сожалению, даже в этих городах, чтобы получить паспорт, необходимо ждать 3 дня. За деньги сделают за день. Значит, есть возможность. Поэтому мы приняли решение, в этих 4 городах выдачу паспортов (сделать. — Ред.) в течение одного дня. В других городах, прикрепленных к ним, — в течение недели», — сообщил премьер-министр Казахстана.



Также Бакытжан Сагинтаев поручил урегулировать вопрос, связанный с регистрацией при внедрении обязательного социально-медицинского страхования.



«Очень важный вопрос, связанный с ОСМС, потребуется регистрация — подтверждение статуса граждан. Они снова поедут в ЦОНы. Я даю поручение министру и госкорпорации, чтобы ситуация, которая была зимой при регистрации граждан, не повторилась. Мы уже знаем, как это делать, чтобы люди могли зарегистрироваться и получить свою услугу без всякого ажиотажа. Времени было достаточно, чтобы настроить свою работу», — сообщил глава правительства.



Помимо этого, по мнению Бакытжана Сагинтаева, необходимо скоординировать работу по распределению земельных участков и очереди в детские сады.



«Если мы правильно сработаем по распределению детских садов, то население будет благодарить нас, так как появится прозрачность. Не нужно будет ходить на комиссию акиматовскую, решать там вопросы. Можно становиться на конкретный детский сад, рядом с домом, отслеживать прохождение в очереди ежедневно онлайн. Также по земельным участкам, важная тема», — подчеркнул глава Кабмина.