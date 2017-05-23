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Медики рассказали, как правильно питаться во время Оразы

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 17:04
Медики рассказали, как правильно питаться во время Оразы
Иллюстративное фото с сайта SpecialFood.ru
27 мая начинается священный месяц Рамазан. Для мусульман это время поиска знаний, раздумий, и духовного очищения. Многие казахстанцы будут держать пост – Оразу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Коммуникационное агентство Manifestum.

Согласно традиции, во время поста следует полностью отказаться от дневного приема еды и воды, что является не только духовным, но и физическим испытанием.

По сути, в терминах диетологии – это «сухое голодание». И как всякое голодание, оно требует правильного «входа» и «выхода».

Ораза – хорошая возможность взять под контроль свой режим питания и справиться с проблемами, связанными с неконтролируемым приемом пищи.

Однако само по себе голодание – стресс для здорового организма, не говоря уже о людях с хроническими заболеваниями. Голодание временное не приводит к необратимым последствиям, но надо понимать, что в организм перестают поступать жизненно важные питательные вещества (белки, жиры, углеводы, минералы и витамины), вода.

Для здорового человека этот временный дефицит не критичен, поскольку пост Рамазана продолжается только с рассвета до сумерек, есть возможность пополнить энергетические запасы после заката солнца.

Но и это следует делать, правильно: переедание или «нездоровая» еда точно не пойдут организму на пользу.

«Однако для людей с длительным анамнезом хронических заболеваний это потенциально опасная практика. Нужно тщательно подходить к этому вопросу, с заботой об организме. Дата поста известна заранее, потому есть возможность предварительно проконсультироваться с лечащим врачом, дообследоваться в случае необходимости», – комментирует врач-гастроэнтеролог Якярова Светлана.

Если человек здоров, то отрицательного эффекта на здоровье воздержание от пищи не окажет. Но необходимо помнить о правилах физиологии: днем человек тратит больше энергии, поэтому необходимо воздержаться от тяжелых физических нагрузок.

Ночью же организм и, в частности, система пищеварения должны отдыхать, поэтому переедание в ночное время противопоказано, также нежелательно сразу после приема пищи ложиться спать.

Эти правила актуальны не только во время поста, это основы правильного режима питания. Если человек болен и проходит курс лечения, но при этом планирует держать пост, то ему следует понимать, что лечение не должно прерываться, а обращение к лечащему врачу поможет скорректировать время и дозировку принимаемых лекарственных препаратов», – поясняет медик.

Если человек в силу каких-либо причин во время поста вдруг почувствует недомогание – это может быть, например, сильное головокружение, потеря сознания, дезориентация – пост следует прервать и отложить. Ухудшение состояния здоровья противоречит истинным целям поста.

Врачи не рекомендуют, а религиозные нормы позволяют людям со слабым здоровьем не держать пост.

По словам Светланы Якяровой, людям, страдающим заболеваниями органов пищеварительной системы, строгое соблюдение поста не рекомендуется.

В числе таких заболеваний обострение хронического гастрита, эрозии, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, онкозаболевания, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит), а также такие заболевания печени, как гепатиты и циррозы различной этиологии.

При этом это далеко не полный перечень, врачи также рекомендуют воздержаться от поста людям с инсулинозависимым диабетом, артериальной гипертензией, бронхиальной астмой и рядом других хронических заболеваний.

Пост противопоказан детям по анатомо-физиологическим особенностям, это может отрицательно повлиять на формирование растущего организма, а также беременным и кормящим женщинам.

Во время Рамазана рацион питания должен быть умеренным и максимально простым. В разрешенные часы пищу следует потреблять не быстро, а медленно и избегать перееданий. В первой половине дня пища лучше усваивается, потому «тяжелые» углеводы, белки и жиры лучше употребить во время утренней дорассветной трапезы.

Трапеза после вечерней молитвы, Ауызашар, должна быть легкой, предпочтительны овощи и фрукты, чай. В целом питание должно быть сбалансированным, полноценным и разнообразным, т.е. включать продукты из разных пищевых групп: фрукты, овощи, мясо, зерновые, молочные продукты и т.д.

Рацион питания в допустимое для приема пищи время желательно максимально приблизить к лечебной диете 15 или столу №15 – в данном случае это «то, что доктор прописал». И пейте больше воды, чтобы восполнить дневные потери жидкости. Ее нехваток опасен для всего организма.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 18:10
Однако само по себе голодание – стресс для здорового организма, не говоря уже о людях с хроническими заболеваниями.

Для больньых да!Но в Исламе и нет обязаности больным и беременым держать пост,а для здоровых пост полезен.My WebpageЛичный опыт только польза!
 
 

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