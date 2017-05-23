Факт подделки 20-тысячной купюры выявлен в Казахстане

В Атырау выявлен факт подделки 20-тысячной купюры, передает "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.



Как отмечает портал, 20 мая в одном из магазинов города парень расплатился поддельной купюрой. Отметим, что это первый подобный случай, когда стало известно о подделке банкноты наивысшего номинала.



"Пострадавшая сообщила, что в тот же день у нее в магазине был посетитель, который приобрел две бутылки прохладительного напитка. Расплатился он 20-тысячной купюрой и получил сдачу более 19 000 тенге", - сообщили в пресс-службе.



После ухода покупателя женщина обнаружила, что купюра оказалась поддельной. По описанию женщины полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия. В результате был задержан подозреваемый - житель Атырау 1995 года рождения. "Со слов подозреваемого, эту купюру он носил в кошельке как сувенир, а расплатился ею по ошибке", - уточнили в пресс-службе.



На данный момент ведется досудебное следствие по статье 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество".