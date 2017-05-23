Сейчас на сайте
2637
объявлений
  • продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • сдам 2-комнатную квартиру за 8 000 тенге
  • сдам 4-комнатную квартиру за 16 000 тенге
  • продам Актау, дом с зем. участком за 135 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 9 200 000 тенге
  • сдам Кабинет за 50 000 тенге
 

 
Вторник, 23 Мая
+15...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 310.7 KZT
  • €1 = 348.2 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Факт подделки 20-тысячной купюры выявлен в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:00
Факт подделки 20-тысячной купюры выявлен в Казахстане
Фото Турар Казангапов ©
В Атырау выявлен факт подделки 20-тысячной купюры, передает "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как отмечает портал, 20 мая в одном из магазинов города парень расплатился поддельной купюрой. Отметим, что это первый подобный случай, когда стало известно о подделке банкноты наивысшего номинала.

"Пострадавшая сообщила, что в тот же день у нее в магазине был посетитель, который приобрел две бутылки прохладительного напитка. Расплатился он 20-тысячной купюрой и получил сдачу более 19 000 тенге", - сообщили в пресс-службе.

После ухода покупателя женщина обнаружила, что купюра оказалась поддельной. По описанию женщины полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия. В результате был задержан подозреваемый - житель Атырау 1995 года рождения. "Со слов подозреваемого, эту купюру он носил в кошельке как сувенир, а расплатился ею по ошибке", - уточнили в пресс-службе.

На данный момент ведется досудебное следствие по статье 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество".
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика