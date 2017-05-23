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Хаски в ошейнике погибла в багажнике машины возле Центра ветеринарии в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:31
Хаски в ошейнике погибла в багажнике машины возле Центра ветеринарии в Алматы
Фото © Tengrinews.kz
Собака породы хаски погибла в багажнике предположительно сотрудника Центра ветеринарии в Алматы утром 23 мая. Приехавшие на место волонтеры еще слышали, как животное тяжело дышит и предпринимает попытки выбраться, но найти владельца транспортного средства и вскрыть автомобиль вовремя не удалось, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказала участница проекта "Добрый город" Екатерина Васина, в Центре ветеринарии сначала отрицали, что водитель автомобиля Chevrolet, закрывший собаку в багажнике, работает у них. Позже, после того как на место была вызвана полиция, они изменили показания.



В свою очередь сотрудник "отлова" на вопрос, что в его багажнике делала породистая собака с ошейником, ответил, что это его животное.

"Она породистая, привозить ее туда нет смысла. И у него не оказалось документов на собаку. Он приехал около 6.00 и оставил собаку внутри. Потом объяснил, что уехал на вызов. Сказал, что оставил собаку, потому что ангар был опечатан. Хотя, по идее, они могут снять опечатку сами. Или, в конце концов, привязать собаку к машине. Волонтеры нашли животное примерно в 9.30, минут 30-40 пытались найти хозяина машины, но в 10 с небольшим животное умерло, так что вытаскивали уже труп", - рассказала Васина.

Хаски в ошейнике погибла в багажнике машины возле Центра ветеринарии в Алматы


В Управлении сельского хозяйства сказали, что проводят проверку по данному факту. Сегодня они провели закрытую встречу с представителями фонда "Добрый город" и другими общественниками.

"Мы обещаем, что сотрудник будет уволен с любом случае. А остальные меры будут приниматься на законодательном уровне", - прокомментировала представитель пресс-службы.

Вместе с тем зоозащитники требуют уволить руководство Центра ветеринарии, заявляя, что пока этого не произойдет, подобные ситуации жестокого обращения с животными будут регулярно повторяться. Они отмечают, что несмотря на то, что в Управлении сельского хозяйства волонтерам позволили посещать "отлов" и производить внутри видеосъемку, защитники животных проходят на территорию с боем. Съемку им вести не дают. Кроме того, у животных по-прежнему в мисках стоит затхлая вода или ее нет вовсе, а на проволоке все также отсутствует изоляция.
Источник: Tengrinews.kz
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