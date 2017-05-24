Казахстанцы смогут приезжать в ОАЭ без визы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты подписали протокол, официально подтверждающий освобождение от визового режима граждан обеих стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.



«Важным итогом наших переговоров стало подписание протокола «О внесении изменений и дополнений в уже существующее Соглашение между правительствами двух стран об освобождение от виз граждан двух стран, владельцев дипломатических паспортов». Таким образом, путем подписания данного протокола все граждане РК, владельцы гражданских паспортов, имеют теперь возможность въезжать в ОАЭ без визы на срок до 30 дней», - сказал он.



МИД РК выразил сердечную признательность коллегам из Эмиратов за подобный результат переговоров.



«Благодаря этому мы достигли существенного прорыва в наших отношениях, консультациях по консульским вопросам. И я пользуюсь возможностью для того, чтобы выразить нашу сердечную признательность нашим эмиратским коллегам за их конструктивный подход, добрую волю, которая дает возможность нашим гражданам существенно расширить географию их безвизовых путешествий», - подчеркнул он.



Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заед аль Нахаян отметил, что Казахстан и Эмираты шли к этому на протяжении долгого времени.



«Для меня было честью встретиться сегодня с Его Превосходительством Нурсултаном Назарбаевым. Во время встречи я смог передать приветствие его Высочества Шейха Халифы Президенту Казахстана, а также то почтение, которое мы чувствуем по отношению к этой стране. Нас с Казахстаном связывают отношения, которые превышают четверть века. В течение этого времени обе страны предприняли большие усилия для развития этих отношений», - сказал он.