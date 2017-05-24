Проезд между Казахстаном и Узбекистаном станет дешевле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".
"В целях удовлетворения потребностей пассажиров вводятся скидки в зависимости от сроков (глубины) продажи билетов в прямом международном сообщении между Казахстаном и Узбекистаном, а также между Узбекистаном и Российской Федерацией при следовании через Казахстан", - сообщили в компании.
Скидки будут действовать с 27 мая по 28 декабря 2017.
Для купейных вагонов и вагонов СВ:
- 45 процентов - при условии продажи проездных документов от 45 до 31 суток до отправления поезда; - 35 процентов - при условии продажи проездных документов от 30 до 6 суток до отправления поезда.
Для плацкартных вагонов:
- 35 процентов - при условии продажи проездных документов от 45 до 31 суток до отправления поезда; - 25 процентов - при условии продажи проездных документов от 30 до 6 суток до отправления поезда.
"Указанные скидки применяются при проезде в международном сообщении между Казахстаном, Узбекистаном, Россией и не действуют при оформлении проездных документов во внутригосударственном сообщении (в пределах одной страны), а также не применяются для организованных групп пассажиров", - отметили в АО "Пассажирские перевозки".
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