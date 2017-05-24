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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Проезд между Казахстаном и Узбекистаном станет дешевле

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Проезд между Казахстаном и Узбекистаном станет дешевле
Фото Турар Казангапов©
Проезд между Казахстаном и Узбекистаном станет дешевле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

"В целях удовлетворения потребностей пассажиров вводятся скидки в зависимости от сроков (глубины) продажи билетов в прямом международном сообщении между Казахстаном и Узбекистаном, а также между Узбекистаном и Российской Федерацией при следовании через Казахстан", - сообщили в компании.

Скидки будут действовать с 27 мая по 28 декабря 2017.

Для купейных вагонов и вагонов СВ:

- 45 процентов - при условии продажи проездных документов от 45 до 31 суток до отправления поезда;
- 35 процентов - при условии продажи проездных документов от 30 до 6 суток до отправления поезда.

Для плацкартных вагонов:

- 35 процентов - при условии продажи проездных документов от 45 до 31 суток до отправления поезда;
- 25 процентов - при условии продажи проездных документов от 30 до 6 суток до отправления поезда.

"Указанные скидки применяются при проезде в международном сообщении между Казахстаном, Узбекистаном, Россией и не действуют при оформлении проездных документов во внутригосударственном сообщении (в пределах одной страны), а также не применяются для организованных групп пассажиров", - отметили в АО "Пассажирские перевозки".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • nadiuna
 Лесник (Посетители) Сегодня, 10:01
Проезд между Казахстаном и Узбекистаном станет дешевле

Чтож, ждем новой волны туристов-голодранцев. Готовимся к встрече дорогих гостей- закупаем средства самозащиты. beat
 
 

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