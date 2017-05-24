Проезд между Казахстаном и Узбекистаном станет дешевле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".



"В целях удовлетворения потребностей пассажиров вводятся скидки в зависимости от сроков (глубины) продажи билетов в прямом международном сообщении между Казахстаном и Узбекистаном, а также между Узбекистаном и Российской Федерацией при следовании через Казахстан", - сообщили в компании.



Скидки будут действовать с 27 мая по 28 декабря 2017.



Для купейных вагонов и вагонов СВ:



- 45 процентов - при условии продажи проездных документов от 45 до 31 суток до отправления поезда;

- 35 процентов - при условии продажи проездных документов от 30 до 6 суток до отправления поезда.



Для плацкартных вагонов:



- 35 процентов - при условии продажи проездных документов от 45 до 31 суток до отправления поезда;

- 25 процентов - при условии продажи проездных документов от 30 до 6 суток до отправления поезда.



"Указанные скидки применяются при проезде в международном сообщении между Казахстаном, Узбекистаном, Россией и не действуют при оформлении проездных документов во внутригосударственном сообщении (в пределах одной страны), а также не применяются для организованных групп пассажиров", - отметили в АО "Пассажирские перевозки".