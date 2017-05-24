К причинению вреда интересам РК могут отнести 16 составов преступлений в УК

К причинению тяжкого вреда интересам государства могут отнести 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания в мажилисе при рассмотрении депутатами законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их привидения в соответствие с нормами Конституции РК" в первом чтении, передает корреспондент Today.kz.
По словам министра юстиции Марата Бекетаева, законопроект требует внести изменения в семь кодексов и 46 законов.
"Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в 21 статье УК РК. По 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях УК РК, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства. Согласно закону "О национальной безопасности" к основным национальным интересам относятся незыблемость конституционного строя: независимость, унитарность и президентская форма правления страны. К преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжелый вред национальным интересам и жизненно важным интересам республик, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях УК РК", - добавил министр юстиции.
В качестве примера он привел такие преступления, как геноцид (статья 168 УК), сепаратистская деятельность (часть 3 статьи 180 УК), создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности и другие.
Глава ведомства подчеркнул, что данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий. Депутаты одобрили данный законопроект в первом чтении.
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