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Деньги ЕНПФ в азербайджанский банк инвестировали экс-сотрудники Нацбанка - Акишев

Просмотров:250 Опубликовано: Сегодня, 11:40
Деньги ЕНПФ в азербайджанский банк инвестировали экс-сотрудники Нацбанка - Акишев
Фото: REUTERS
Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев прокомментировал ситуацию с инвестированием пенсионных средств в облигации проблемного Международного банка Азербайджана, передает корреспондент Tengrinews.kz. По его словам, решение о покупке облигаций принималось не сотрудниками ЕНПФ, а теми людьми, которые на тот момент работали в Нацбанке РК.

"В октябре 2014 года в рамках предыдущей системы принятия решений в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 миллионов долларов США со сроком обращения этих бумаг 10 лет и купонной ставкой 8,25 процента годовых. Выпуск был размещен закрытым способом через офшорную специализированную компанию, единственным инвестором является Национальный Банк в качестве управляющего активами ЕНПФ. Решение о покупке облигаций принималось не сотрудниками ЕНПФ, а теми люди, которые на тот момент работали в Нацбанке РК", - отметил Акишев.

Он также рассказал, что вчера в Лондоне МБА во время встречи с зарубежными кредиторами представил варианты реструктуризации для соответствующих типов долга: старший долг, субординированный долг и торговое финансирование. Для старшего долга, к которому относятся инвестиции ЕНПФ, были предложены следующие 3 варианта реструктуризации.

"Первый вариант. Обмен 250 миллионов долларов США текущих обязательств МБА на 200 миллионов долларов США долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджанской Республики со сроком погашения 12 лет (до 2029 года), со ставкой вознаграждения 5,125 процента.

Второй вариант. Обмен 250 миллионов долларов США текущих обязательств МБА на 250 миллионов долларов США долга в виде государственных ценных бумаг Республики Азербайджан со сроком погашения 15 лет (до 2032 года) и ставкой вознаграждения 3,5 процента.

Третий вариант. Обмен 250 миллионов долларов США текущих обязательств МБА на 250 миллионов долларов США нового выпуска облигаций МБА со сроком погашения 7 лет (до 2024 года) и ставкой вознаграждения 3,5 процента", - добавил Акишев.

Глава Национального Банка пояснил, что "процесс реструктуризации, по определению, предполагает потери или ухудшение условий для инвесторов. Национальный Банк предпринимает максимальные усилия по минимизации негативных последствий и все эти дни проводит переговоры с Международным банком Азербайджана с целью отстаивания интересов вкладчиков".

"Совместно с правительством мы выберем наиболее безопасный с точки зрения риска вариант реструктуризации. Однако необходимо отметить, что все 3 предложенных варианта предполагают убыток по приведенной стоимости и упущенную прибыль, несмотря даже на наличие вариантов обмена номинала в отношении один к одному", - заявил Акишев.

Далее он отметил, что проблемы у этого банка (Международный банк Азербайджана) начались в первой половине 2015 года, и тогда Национальным Банком не предпринималось никаких усилий по возврату средств, инвестированных в МБА.

"После организационных изменений, проведенных в начале 2016 года, Национальный Банк начал активную работу в этом направлении, - сказал председатель Нацбанка Казахстана. - Мы неоднократно обращались в Международный Банк и Министерство финансов Азербайджана, вели переговоры по досрочному частичному или полному погашению облигаций банка".

В марте 2016 года направлены письма в Министерство финансов Азербайджана и Международный банк Азербайджана с озабоченностью финансовым состоянием банка. Параллельно направлено письмо организатору сделки Citi Group для получения разъяснений прав держателя облигации требовать досрочное погашение, процедур по досрочному погашению облигаций МБА.

Напомним, Международный банк Азербайджана, в который Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана инвестировал 71,3 миллиарда тенге, объявил о банкротстве. Финучреждение прекратило выплаты по внешнему долгу и готовится к переговорам с кредиторами о реструктуризации. Финансовые проблемы возникли из-за колебания цен на нефть и девальвации нацвалюты Азербайджана. Через банкротство руководство банка надеется избежать исков со стороны кредиторов.

Как ранее заявил казахстанский экономист Рахим Ошакбаев, объем средств, вложенных Единым накопительным пенсионным фондом Казахстана в азербайджанский банк, составляет 71,6 миллиарда тенге. В свою очередь парламентская фракция "Ак жол" предложила привлечь к ответственности людей, инвестировавших средства в проблемный азербайджанский банк.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 12:22
Деньги ЕНПФ в азербайджанский банк инвестировали экс-сотрудники Нацбанка - Акишев

Деньги не инвестировали, а тупо вывели из страны. О каком возврате средств может идти речь, если банк объявил себя банкротом? Ловите Кайру, думаю, он в курсе, гле наше лавэ. Азербайджан был только перевалочным пунктом по пути в оффшоры.
 
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  • Лесник
  • nadiuna
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 11:51
Кто бы сомневался, что вкладывали экс сотрудники, экс глава Нац банка еще не сбежал, спрос должен быть впервую очередь с него. 250 миллионов $ на тот момент 2014 году курс был не 312, на курсе $ мы должны быть в выигрыше
 
 

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