Что разрешается и запрещается делать мусульманам во время Рамазана

Соблюдение поста во время Рамазана является одним из пяти столпов ислама. В это время мусульмане жестко ограничивают себя в питании, удовольствиях и развлечениях, пишет Sputnik Казахстан.



Цель Оразы – телесное и духовное очищение, усмирение своих низменных инстинктов и страстей. К основным требованиям поста относятся не только обязательный отказ от еды и питья от рассвета до заката, но и искреннее поклонение Всевышнему.



Важно совершать благие дела, раздавать милостыню, проявлять сострадание и милосердие.



К действиям, которые нарушают пост, относятся сознательное употребление еды и питья, проглатывание зубной пасты и жидкости для полоскания рта, а также закапывание в нос лекарств.



Также запрещено принимать лекарства через рот, использовать медицинские ингаляторы и сознательно вдыхать дым, например, при курении (ненамеренное вдыхание не считается прегрешением).



К числу запрещенных действий относятся половые контакты, эндоскопические исследования (введение зонда через рот или прямую кишку, так как их смазывают лекарствами) и введение каких-то веществ через прямую кишку (например, клизма).



Человек не нарушил пост, если по забывчивости что-то съел или выпил.



Можно закапывать ушные капли, либо допускается попадание воды в уши во время купания (но не в нос или горло).



Разрешенными считаются глазные капли, контактные линзы. Можно сдавать кровь для анализов, делать инъекции, переливать кровь или вводить лекарства через капельницу, а также лечить или удалять зубы.



К не нарушающим пост действиям также относятся прикосновение или поцелуи супругов.



Напомним, ранее мы опубликовали полное расписание Оразы по городам Казахстана. Кроме того, медики рассказали, как правильно питаться во время Оразы.