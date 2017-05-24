Что разрешается и запрещается делать мусульманам во время Рамазана

Соблюдение поста во время Рамазана является одним из пяти столпов ислама. В это время мусульмане жестко ограничивают себя в питании, удовольствиях и развлечениях, пишет Sputnik Казахстан.
Цель Оразы – телесное и духовное очищение, усмирение своих низменных инстинктов и страстей. К основным требованиям поста относятся не только обязательный отказ от еды и питья от рассвета до заката, но и искреннее поклонение Всевышнему.
Важно совершать благие дела, раздавать милостыню, проявлять сострадание и милосердие.
К действиям, которые нарушают пост, относятся сознательное употребление еды и питья, проглатывание зубной пасты и жидкости для полоскания рта, а также закапывание в нос лекарств.
Также запрещено принимать лекарства через рот, использовать медицинские ингаляторы и сознательно вдыхать дым, например, при курении (ненамеренное вдыхание не считается прегрешением).
К числу запрещенных действий относятся половые контакты, эндоскопические исследования (введение зонда через рот или прямую кишку, так как их смазывают лекарствами) и введение каких-то веществ через прямую кишку (например, клизма).
Человек не нарушил пост, если по забывчивости что-то съел или выпил.
Можно закапывать ушные капли, либо допускается попадание воды в уши во время купания (но не в нос или горло).
Разрешенными считаются глазные капли, контактные линзы. Можно сдавать кровь для анализов, делать инъекции, переливать кровь или вводить лекарства через капельницу, а также лечить или удалять зубы.
К не нарушающим пост действиям также относятся прикосновение или поцелуи супругов.
Напомним, ранее мы опубликовали полное расписание Оразы по городам Казахстана. Кроме того, медики рассказали, как правильно питаться во время Оразы.
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