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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что разрешается и запрещается делать мусульманам во время Рамазана

Просмотров:507 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Что разрешается и запрещается делать мусульманам во время Рамазана
Иллюстративное фото с сайта Pixanews.com
Соблюдение поста во время Рамазана является одним из пяти столпов ислама. В это время мусульмане жестко ограничивают себя в питании, удовольствиях и развлечениях, пишет Sputnik Казахстан.

Цель Оразы – телесное и духовное очищение, усмирение своих низменных инстинктов и страстей. К основным требованиям поста относятся не только обязательный отказ от еды и питья от рассвета до заката, но и искреннее поклонение Всевышнему.

Важно совершать благие дела, раздавать милостыню, проявлять сострадание и милосердие.

К действиям, которые нарушают пост, относятся сознательное употребление еды и питья, проглатывание зубной пасты и жидкости для полоскания рта, а также закапывание в нос лекарств.

Также запрещено принимать лекарства через рот, использовать медицинские ингаляторы и сознательно вдыхать дым, например, при курении (ненамеренное вдыхание не считается прегрешением).

К числу запрещенных действий относятся половые контакты, эндоскопические исследования (введение зонда через рот или прямую кишку, так как их смазывают лекарствами) и введение каких-то веществ через прямую кишку (например, клизма).

Человек не нарушил пост, если по забывчивости что-то съел или выпил.

Можно закапывать ушные капли, либо допускается попадание воды в уши во время купания (но не в нос или горло).

Разрешенными считаются глазные капли, контактные линзы. Можно сдавать кровь для анализов, делать инъекции, переливать кровь или вводить лекарства через капельницу, а также лечить или удалять зубы.

К не нарушающим пост действиям также относятся прикосновение или поцелуи супругов.

Напомним, ранее мы опубликовали полное расписание Оразы по городам Казахстана. Кроме того, медики рассказали, как правильно питаться во время Оразы.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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Жонышпай (Посетители) Сегодня, 17:05
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