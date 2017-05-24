В МОН РК попросили госорганы не принуждать казахстанцев покупать билеты на EXPO

Руководство МОН РК и НК "Астана ЭКСПО-2017" призвало чиновников не принуждать к покупке билетов на выставку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.



"Руководство Министерства образования и науки и руководство АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" обращается с просьбой к местным исполнительным органам, госорганам и организациям любой формы собственности не принуждать учителей к покупке билетов на EXPO-2017. Со своей стороны министерство подобных распоряжений не отпускало и выступает категорически против такого подхода", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, позиция МОН РК однозначна - в преддверии приближающейся выставки важно проводить масштабную разъяснительную работу с целью массового осознания значимости и эпохальности этого мирового значения события.



"По сути всем нам, казахстанцам, выпадает шанс посетить уникальные павильоны выставки, увидеть своими глазами и приобщиться к современным достижениям культуры, экономики, науки, новейших технологий не только родной страны, но и всех других государств - участниц, которые уже заявили о своем участии и ведут активную подготовку к тому, чтобы представить себя казахстанцам и гостям международной выставки EXPO-2017", - отметили в министерстве.



Напомним, ранее в МОН РК опровергли слухи о принудительной покупке билетов на EXPO-2017. Вице-министр Эльмира Суханбердиева отметила, что педагогам из регионов, наоборот, попасть на выставку будет сложно. "Никто просто так не приедет, если только у него будут каникулы, отпуск. Только тогда он сможет выехать", - отметила она.