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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько в Казахстане долларовых миллионеров?

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Сколько в Казахстане долларовых миллионеров?
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По оценкам британской компании Knight Frank, всего 0,04% казахстанцев в 2016 году могли быть охарактеризованы, как долларовые миллионеры. По сравнению с развитыми странами это довольно низкий показатель. Тем не менее, завершённая в республике акция по легализации вывела из тени 5,7 трлн тенге, вместе с ними властям стали известны и имена ранее неизвестных казахстанских миллионеров, пишет factcheck.kz.

Прежде чем подсчитывать количество зажиточных казахстанцев, необходимо определиться с тем, что в глобальном смысле можно считать «немалым» числом богатых людей. Одна из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и высоких технологий Capgemini уже на протяжении 20 лет выпускает World Wealth Report. Помимо всего прочего, финансовые аналитики компании подсчитывают число людей, чьи «инвестиционные активы» превышают 1 млн долларов. По итогам 2015 года в тройке стран-лидеров США — 4,5 млн людей (1,39% от общей численности населения), Япония — 2,7 млн (2,15%), и Германия — 1,2 млн (1,49%). При этом в процентном соотношении наибольшая доля богатых людей зафиксирована в Швейцарии — 4,31% от общей численности населения (385 тыс человек), в Кувейте — 3,75% (146 тыс), и в Норвегии — 2,63% (137 тыс).

Для Казахстана особый интерес могут представлять Нидерланды, в которых проживает примерно такое же количество людей, как и в нашей республике. При этом Голландия традиционно входит в число стран с большим количеством долларовых миллионеров. По подсчётам Capgemini, в 2015 году в этой развитой стране проживало 204 тыс. богатых людей (1,21% от общей численности населения страны).

Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse также выпускает собственный Global Wealth Report с 2010 года. Согласно отчёту, больше всего миллионеров в мире живёт в США — 13,6 млн человек (4,06% от общей численности населения), в Японии — 2,8 млн (2,25%), и в Великобритании — 2,2 млн (3,49%). В процентном соотношении наибольшая доля миллионеров отмечена в Швейцарии — 9,24% от общей численности населения (716 тыс человек), в Австралии — 4,67% (1,1 млн), и в Дании — 4,34% (240 тыс). В Нидерландах, считают аналитики Credit Suisse, в 2016 году проживало 287 тыс. людей, чьё состояние превышает 1 млн долларов (1,69% от общей численности населения).

Британская транснациональная консалтинговая компания в сфере недвижимости Knight Frank публикует The Wealth Report с 2008 года. Изучив данные 2016 года, аналитики компании выяснили, что наибольшее количество миллионеров в мире действительно живёт в США — 4,4 млн человек (1,32% от общей численности населения), на втором месте — Япония с 1,2 млн (0,93%), на третьем месте — Германия с 775 тыс (0,95%). По данным компании, доля миллионеров в общем объёме населения составляет рекордные 4,69% в Швейцарии (363 тыс человек), 4,28% — в Сингапуре (217 тыс), и 3,07% — в Гонконге (228 тыс человек).

В сопоставимых по численности населения с Казахстаном Нидерландах аналитики Knight Frank насчитали почти 116 тыс. долларовых миллионеров, что составляет 0,68% от общего числа проживающих в Голландии граждан. Несмотря на то, что все вышепредставленные компании, очевидно, использовали в своих оценках различные инструменты, методики и источники, лишь в одном исследовании из трёх удалось найти точные количественные данные о количестве долларовых миллионеров в Казахстане.

Аналитики Knight Frank считают, что в 2016 году в республике проживало 6 700 людей, чье состояние превышало 1 млн долларов (примерно 311 млн тенге). Более того, авторы исследования прогнозируют, что их количество в ближайшие десять лет вырастет до 10 700 человек. Таким образом, если полагаться на оценку британской компании, действительно зажиточных людей (по мировым меркам) в Казахстане 0,04% от общей численности населения, что, разумеется, не позволяет говорить об их «немалом» количестве. К сожалению, никакой официальной статистики в стране на этот счёт не существует. Но по сравнению, например, с подавляющим числом африканских стран, Казахстан действительно может считаться страной с большим количеством богатых людей.

Отметим, что согласно данным министерства финансов, возможностями акции по легализации воспользовались 140 тыс. граждан. «Всего легализовано 5,7 трлн тенге, из них денежными средствами 4,1 трлн тенге и имуществом 1,6 трлн тенге», — докладывал министр финансов Бахыт Султанов на заседании правительства 10 января 2017 года.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 1 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 17:23
Более того, авторы исследования прогнозируют, что их количество в ближайшие десять лет вырастет до 10 700 человек.

Конечно вырастет!!!Воровать то продожают! lol
 
 

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