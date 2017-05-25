Отдых за рубежом сильно подорожал для казахстанцев

На родине казахстанцы больше всего тратят на еду, а за рубежом основная часть расходов уходит на транспорт.
На фоне девальвации стоимость отдыха для казахстанцев за год выросла на 27%. По официальным данным, в 2016 году расходы на отдых в среднем на человека составили 49,5 тысячи тенге против 39 тысяч тенге годом ранее, посчитали аналитики Ranking.kz.
Наиболее значительно выросли цены на отдых казахстанцев за рубежом: в 2016 году стоимость отпуска за границей в среднем обходилась в 144,9 тысячи тенге на человека. Это на 46% выше уровня 2015 года.
Уровень расходов на отдых внутри страны также увеличился, но не столь радикально. В 2016 году среднестатистический казахстанец тратил на отпуск, не выезжая за пределы РК, по 31,5 тысячи тенге – на 14% больше, чем в 2015 году.
Для путешественников, предпочитающих отдых на родине, больше всего подорожало питание. Если в 2015 году в среднем на питание тратили по 5,6 тысячи тенге, то в 2016 году эта сумма поднялась до 6,7 тысячи (+15%). Питание занимает 21,4% в совокупных расходах на отдыхе внутри Казахстана.
Значительно выросли транспортные расходы во время отпуска: в среднем отдыхающий теперь тратит на транспорт по 5,5 тысяч тенге (+16%). В структуре общей суммы затрат услуги транспорта занимают 17,6%.
На сувениры и подарки жители РК, предпочитающие внутренний туризм, в 2016 году потратили по 2,9 тысячи тенге (+17%).
Для выезжающих на отдых за рубеж в 2016 году более чем в 2 раза выросла цена международных перевозок (до 49,1 тысячи тенге). Теперь казахстанцы вынуждены тратить на международные перевозки 33,9% общей суммы расходов, год назад доля составляла 23,5%.
Сразу на 65% подскочила цена и на проживание в гостиницах и отелях (до 18,5 тысячи тенге на человека). На эту статью расходов уходит порядка 12,8% всей суммы.
Получение виз и паспортов за год также подорожало на 3,3 тысячи тенге.
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