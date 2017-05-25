Верховный муфтий Ержан кажы: В этом году будут самые длинные дни оразы - 18-19 часов

Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы провел пресс-конференцию, посвященную предстоящему месяцу Рамазан, и рассказал, как в целом идет подготовка к оразе, сообщает Zakon.kz.



- В этом году будут самые длинные дни оразы, время между восходом и закатом солнца составит 18-19 часов, - отметил Верховный муфтий. - Надеемся, что такая продолжительность дня и прогнозируемая жаркая погода не будут препятствовать тому, чтобы наши соотечественники держали пост, ибо Рамазан бывает только раз в году и награды, заслуженные в этот месяц, будут записаны в двойном размере. Поэтому мусульмане стараются не упустить такую возможность.



Верховный муфтий призвал соотечественников совершать в этот месяц больше добрых дел, оказывать материальную помощь тем, кто лишился крова во время наводнения.



Священный месяц Рамазан позволяет человеку накопить большую награду через добрые дела и заслужить милость Всевышнего.



- Граждан, предпринимателей прошу проявить сочувствие к нуждающимся, позаботиться о них, оказать им помощь, отремонтировать дома, пострадавшие от природной стихии, проявить милосердие к сиротам и вдовам, уделить внимание оставшимся без присмотра пожилым людям, - призвал муфтий.



Также он рассказал о мероприятиях, которые будут проведены в этом году в месяц Рамазан. Так, по традиции прошлых лет, во время оразы повсеместно будут организованы такие благотворительные акции, как «Бесплатное такси», «Бесплатный автобус», «Благотворительность – доброе дело», «Поделись тем, что имеешь». Во дворах мечетей будут стоять специальные автобусы, на которых будут бесплатно развозить мусульман после намаза.



В праздник Ораза айта на территории мечетей будут разбиты казахские юрты и организованы такие национальные спортивные игры как, асык, перетягивание аркана, борьба, поднятие гири.



Напоминаем, в этом году Рамазан начнется 27 мая и продлится 29 дней. Ночь Предопределения, по словам Верховного муфтия, ожидается с 21-го на 22 июня. Праздник Ораза айт начнется 25 июня.