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Прокурор запросил для Аблязова 20 лет лишения свободы

Просмотров:215 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Прокурор запросил для Аблязова 20 лет лишения свободы
Фото tengrinews ©
Прокуратура просит назначить экс-руководителю БТА Банка Мухтару Аблязову 20 лет лишения свободы. Об этом стало известно на главном судебном разбирательстве по делу о хищениях в финансовом институте в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что для Аблязова запросили 20 лет лишения свободыы с конфискацией имущества, со штрафом в 300 МРП, с лишением прав заниматься профессиональной деятельности в банках на 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях максимальной безопасности.

Ранее сообщалось о том, что экс-председатель правления БТА Банка Садуакас Мамеш полностью признал свою вину по предъявленным обвинениям, в связи с чем суд отложил прения. "Я полностью признаю вину в тех преступлениях, которые мне инкриминируют, и раскаиваюсь", - сказал он. После этого представители прокуратуры приступили к допросу подсудимого по эпизодам, по которым он не признавал вину.

Отметим, до этого полностью вину признал первый заместитель председателя правления - председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов. Директор по кредитованию Кайрат Садыков признал вину частично. Сам Аблязов на процессе не присутствует, его интересы представляет назначенный государством защитник.

Мухтар Аблязов обвиняется в совершении преступлений по шести статьям УК РК: "Создание и руководство преступным сообществом в целях совершения преступлений", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка", "Злоупотребление полномочиями".

Жаксылык Жаримбетов и Кайрат Садыков обвиняются по аналогичным статьям, кроме одной: "Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем". Кроме того, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней".

Садуакас Мамеш обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка".

Напомним, ранее на процессе стало известно, что экс-руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов и его сообщники обвиняются в хищении из банка 1 миллиарда 705 миллионов тенге путем махинаций с использованием офшорной компании Dana Trade Corp, которая должна была предоставить, но не предоставила в залог пшеницу. Как сообщил представитель БТА Банка на процессе, компания была зарегистрирована на Сейшельских островах 31 августа 2006 года. По его информации, согласно договору от 11 октября 2007 года банком в пользу компании Bunge SA было предоставлено финансирование на сумму более 14 миллионов долларов во исполнение обязательств компании Dana Trade Corp.

"11 октября 2007 года в обеспечение обязательств был подписан договор залога. Предметом залога была поступающая в будущем мягкая красная озимая пшеница сорта номер 2 из США, количество 89,8 тысячи тонн на сумму один миллиард 977 миллионов 255 тысяч тенге. Обеспечение так и не было предоставлено. Задолженность не погашена. На сегодняшний день общая задолженность составила 207 миллионов 622 тысячи долларов с учетом основного долга", - сообщил представитель БТА.

В свою очередь представитель прокуратуры сообщил, что согласно заключению надзорных финансовых органов кредит был выдан без необходимых заключений управлений банков, в том числе управления кредитных рисков, оценки финансового состояния заемщика, анализа бизнес-плана и его возможности реализации заявленных целей. Согласно показаниям свидетелей, документы на данную компанию были получены из Москвы. Компания финансировалась управлением корпоративного бизнеса номер 6. Директоров и представителей этой компании сотрудники банка лично не видели.

Отметим, уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова включает в себя более 160 эпизодов и насчитывает более двух тысяч томов.

Сам Аблязов на процессе не присутствует, его интересы представляет назначенный государством защитник. На скамье подсудимых три бывших топ-менеджера БТА Банка - председатель правления Садуакас Мамеш, первый заместитель председателя правления - председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков.

Напомним, Аблязов подозревается в создании преступного сообщества и руководстве им, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:08
Это называется...без меня...меня женили...В лучшем случае уши от осла...Нонсенс...Воры судят вора... beer2
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 12:29
запросит и дать разные вещи

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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