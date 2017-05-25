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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Глава Минфина рассказал о "чистке собственных рядов"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:06
Глава Минфина рассказал о "чистке собственных рядов"
Фото Турар Казангапов©
Министр финансов Бахыт Султанов объяснил рост коррупционных преступлений в ведомстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Речь идет о выявляемости коррупционных правонарушений. Во многих направлениях работает и служба собственной безопасности в Комитете государственных доходов. Конечно же, чистка собственных рядов - это большая работа, большая задача, мы это проводим", - заявил министр, отвечая на вопросы журналистов после отчета в Сенате РК.

По его словам, одно из главных направлений по созданию системных условий, препятствующих коррупции в министерстве, - это переход на госуслуги, оказываемые в электронном формате.

"Совместно со Всемирным банком у нас реализуется проект совершенствования налогового администрирования, который в течение 2-3 лет должен показать свои результаты", - подчеркнул Султанов.

Ранее в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции отметили резкий рост коррупционных преступлений в налоговой и таможенной сферах. По данным агентства, в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост коррупционных преступлений в структуре Министерства финансов составил 81 процент.
Источник: Tengrinews.kz
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