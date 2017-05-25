Почему дети уходят из дома, рассказали в МВД РК

Основные причины побегов несовершеннолетних из дома озвучили в МВД РК, передает Tengrinews.kz.



Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев на своей странице в Facebook, сотрудники органов внутренних дел с начала текущего года вернули домой 119 детей, находившихся в розыске. "Основная их часть – это дети, самовольно ушедшие из неблагополучных семей, детских домов и школ-интернатов. Причинами являются ссоры с родителями, нежелание проживать с ними из-за систематического употребления спиртных напитков", - сообщил Алмас Садубаев.



"Нередко молодые люди заходят на сайты знакомств, знакомятся, договариваются о встречах (в большинстве случаев несовершеннолетние девушки) и уходят из дома. В подобных ситуациях их розыск осложняется незнанием родственниками и близкими об имеющейся такой связи", - дополнил он.



При этом официальный представитель министерства напомнил, что в случае исчезновения ребенка необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, с его фотографией. "Помните, чем меньше прошло времени с момента исчезновения ребенка, тем быстрее он будет разыскан", - заключил Алмас Садубаев.