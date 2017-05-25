В Казахстане уже осенью могут запретить черную одежду и бороды

В Казахстане уже осенью этого года могут на законодательном уровне запретить ношение черных одежд, коротких штанов и бороды, передает телеканал "Алматы"
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А пока специалисты продолжают изучать международный опыт, мнение экспертов, юристов и общественности, чтобы новшество не нарушило конституционные права казахстанцев.
«Граждане имеют право выбирать, как одеваться, но здесь речь шла именно об элементах деструктивных течений. Некоторые наши граждане радикализировались до такой степени, что они тем самым бросают вызов.
Это только внешние атрибуты, а самое главная проблема в их сознании, т. е. они тем самым подчеркивают, что они не принимают современное общество, не принимают свою культуру и традиции», - рассказал заместитель министра по делам религий и гражданского общества РК Берик Арын.
Борьбу с радикализмом начали и специальные группы. Всего их создано свыше 300, 9 из них - в Алматы. В их состав вошли теологи, ученые, общественные деятели. Эксперты заняты повышением правовой и религиозной грамотности населения.
«Я сам лично провожу проповеди на русском языке, стараемся проводить на русском, почему? Потому что мечеть Заря Востока многонациональная, там в основном, грубо говоря, не казахи живут. Если мечеть совместимостью 3 тыс человек, то там основная масса - люди которые не понимают казахский», - сообщил имам мечети Казбек Ахметов.
Ранее президент Нурсултан Назарбаев подчеркнул отсутствие связи между черным одеянием и религией, напомнив о традиционной одежде.