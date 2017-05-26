Абаев предложил перейти на одноразовые пароли для получения госуслуг

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" рассказал о новшествах в оказании государственных услуг. Важной идеей в этой сфере является замена электронной цифровой подписи на одноразовые пароли, передает Today.kz.



"Электронную цифровую подпись мы создавали порядка 10 лет назад, тогда она соответствовала духу времени. Сейчас мы предлагаем перейти на одноразовые пароли. Человек с помощью одноразового пароля может зайти, выполнить одну операцию и выйти. В следующий раз ему на телефон придет новый пароль. Система упрощается", - отметил министр.

Абаев добавил, что практика использования одноразовых паролей при получении госуслуг широко распространена в мире.



"Мы взяли и проанализировали количество справок, которые выдают ЦОНы. Из 23 миллионов справок порядка 18 миллионов приходится всего на пять услуг. Потом мы проанализировали, куда люди несут эти пять справок. Оказалось, что порядка 30 процентов несут в госорганы. Сейчас необходимо информационные системы госкорпорации (НАО "ГК "Правительство для граждан" - Прим. автора) и государственных органов интегрировать, чтобы не было необходимости у человека приходить и спрашивать справку для того, чтобы отнести ее опять государству", - рассказал министр.

В качестве примера Даурен Абаев привел процедуру трудоустройства.



"Требуется большое количество справок, чтобы устроиться на работу. Не проще ли сделать так, чтобы работодатель напрямую мог запросить справку. Для этого будет приходить уведомление человеку, который хочет устроиться на работу, дает ли он добро работодателю запросить справку. Если он дает разрешение, то необходимости посещать госкорпорацию отпадет. Мы напрямую будем работать с работодателем", - уточнил глава ведомства.



Отметим, что ранее с предложением об отмене ЭЦП выступили представители Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Представители агентства также озвучили идею внедрения ускоренного оказания госуслуг за деньги.