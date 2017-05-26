Цена на нефть марки Brent опускалась ниже 51 доллара за баррель

Мировые цены на нефть начали снижение на фоне решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев на прежних условиях, передает РИА Новости. Сообщается, что нефть марки Brent впервые с 15 мая опустилась ниже отметки в 51 доллар за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 9.33 по времени Астаны стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 50,89 доллара за баррель, впервые с 15 мая опустившись ниже отметки в 51 доллар за баррель.



Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,90 процента - до 48,46 доллара за баррель.



По состоянию на 10.41 по времени Астаны цена на нефть марки Brent составила 51.26 доллара за баррель.



На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.



ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня для стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ - на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.