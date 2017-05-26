Статус операций с электронными деньгами намерен определить Нацбанк РК

В рамках законопроекта "О валютном регулировании и валютном контроле" Национальный банк Казахстана намерен определить статус операций с использованием электронных денег. Этот рынок, по данным финрегулятора, с 2013 по 2015 годы вырос в девять раз, передает Today.kz.
В Казахстане уже создана правовая база для выпуска и использования электронных денег для совершения платежей и финансовых операции вообще. Соответствующие поправки были внесены в законодательство РК еще в 2011 году.
По данным Нацбанка Казахстана, рынок платежных услуг с использовании именно электронных денег в настоящее время динамично развивается. К примеру, объем операций увеличился с 4,9 миллиарда тенге в 2013 году до 44,5 миллиарда в 2015-м.
"Казахстанскими потребителями активно приобретаются зарубежные товары и услуги, стоимость которых оплачивается помимо традиционных способов платежей, также и при помощи перечисления электронных денег, в том числе выпускаемых иностранными эмитентами", - говорится в концепции законопроекта Нацбанка.
Однако действующее валютное законодательство не определяет отдельный статус для операций с использованием электронных денег. Это приводит к неоднозначности их классификации при статистическом мониторинге валютных операций.
Электронные деньги – термин, употребляющийся при использовании компьютерных сетей для передачи и хранения денег. Самыми известными примерами являются такие системы, как PayPal, Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney. Относятся сюда и криптовалюты - такие, как Bitcoin, Litecoin и подобные им.
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