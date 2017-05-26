Как платить только половину штрафа, разъяснили в МВД РК

Казахстанское законодательство предусматривает возможность уплаты только половины штрафа, если нарушитель с ним согласен и сделает это в течение семи дней. Такой возможностью, как сообщили в пресс-службе МВД РК, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, пользуются почти две трети оштрафованных. В связи с этим приводим разъяснения ведомства о том, как можно сэкономить на штрафах.



Как сообщили в МВД, такая возможность указана в статьях 810-811 КоАП РК, в главе "Сокращенное производство по делу об административном правонарушении". "Положения статей 810-811 Кодекса об административных правонарушениях распространяются в целом на все штрафы, предусмотренные КоАП", - комментируют в МВД. Стоит отметить, что это не касается штрафов от налоговиков и таможенников - органов государственных доходов.



В МВД сообщили, что в 2016 году в порядке сокращенного производства было уплачено штрафов на общую сумму 7 миллиардов 738 миллионов тенге, что составляет 59 процентов от общего количества уплаченных штрафов. За I квартал 2017 года - 1 миллиард 572 миллиона тенге, или 43 процента от общего количества уплаченных штрафов. Согласно статье 810 КоАП "Основания сокращенного производства по делу об административном правонарушении" сокращенное производство по делу об административном правонарушении осуществляется в случаях, если факт правонарушения обнаружен должностным лицом на месте его совершения, за которое предусмотрено административное взыскание в виде штрафа и установлено совершившее его физическое лицо, которое признает свою вину и соглашается с размером налагаемого штрафа.



В ведомстве пояснили, что сокращенное производство по делу об административном правонарушении не применяется в случаях:



1) когда санкцией статьи предусмотрены иные виды взыскания;

2) совершения правонарушения несовершеннолетним;

3) совершения правонарушения лицами, обладающими привилегиями и иммунитетом;

4) совершения административных правонарушений, дела по которым рассматриваются органами государственных доходов;

5) если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.



Отметим, согласно статье 811 КоАП РК "Порядок сокращенного производства по делу об административном правонарушении", при обнаружении административного правонарушения и установлении совершившего его лица должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении на месте его совершения и разъясняет лицу право уплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток. Должностное лицо вручает лицу копию протокола об административном правонарушении с квитанцией установленного образца. Далее, в случае уплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток, дело считается рассмотренным по существу. При этом, в случае неиспользования или ненадлежащего использования права на производство в сокращенном порядке, производство по делу об административном правонарушении осуществляется в общем порядке.



Также в МВД пояснили, что в соответствии с частью 2 статьи 893 КоАП "Добровольное исполнение постановления о наложении штрафа" штраф, наложенный за совершение административного правонарушения, вносится физическим лицом или перечисляется юридическим лицом в государственный бюджет в установленном порядке, с последующим уведомлением в письменной форме судьи или органа (должностного лица), вынесшего постановление о наложении штрафа, выдавшего предписание о необходимости уплаты штрафа.