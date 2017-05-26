Два года казахстанцы травились суррогатным алкоголем из Павлодара

Служба специальных экономических расследований при департаменте государственных доходов Павлодарской области выявила ОПГ, занимающаяся подделкой алкогольной продукции. Кустарное производство располагалось в гаражных кооперативах, всего обнаружено 16 точек, передает корреспондент Today.kz.
Продукцию реализовывали в популярном оптовом центре Павлодара.
"Организатор ОПГ — 46-летняя женщина. В доме при обыске была обнаружена ее сожительница с 13-летним ребенком, а также трехмесячный младенец. По словам задержанной, малыша оставила родственница, у которой самой четверо детей. По сведениям соседей, новорожденный находился у парочки в течение последних двух месяцев", - прокомментировал прокурор Павлодара Ержан Булегенов.
В отношении матери, оставившей младенца у посторонних людей, начато досудебное расследование ювенальной полицией. Сам малыш находится в детской областной больнице. Сексуальную ориентацию двух женщин, прокуроры комментировать отказались, сказав лишь, что они не родственники, а сожители.
По словам надзорников, работал кустарный цех с 2015 года, в сутки изготавливались 120 ящиков продукции: водка "Парламент", "Новая", вино, коньяк, виски, а также настойки. Ежедневно из Павлодара в Россию отправлялись четыре фуры суррогатного алкоголя.
В момент проведения операции следователями в гаражах была обнаружена продукция на 3,5 миллиона тенге. Продавцы утверждали, что бутылка стоит 170-200 тенге, хотя рыночная стоимость в раз больше.
Задержаны три человека - организатор ОПГ, ее помощник, который контролировал цеха, а также бухгалтер. В отношении первых двух судом санкционирован арест. От дачи показаний они отказались. Работали на предприимчивую женщину 15 рабочих, среди них был дегустатор, который пробовал паленую смесь.
Бутылки, акцизные марки и крышки в Павлодар привозили из Семея и других городов. Личности поставщиков сейчас устанавливают прокуроры Восточно-Казахстанской области.
По информации центра наркологии, в Павлодарской области за последние два года возросло количество токсического отравления алкоголем. Прокуроры связывают это как раз с работой данного ОПГ, потому как оптовая точка, где реализовывалась поддельная водка, самая популярная в регионе.
Всем задержанным предъявлены обвинения по части 1 статьи 262 УК РК "Создание ОПГ", части 2 статьи 233 УК РК "Подделка и использование акцизных марок", части 1 статьи 214 УК РК "Незаконное предпринимательство".
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