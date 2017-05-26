Большинство мигрантов в Казахстане не отдают своих детей в школу

Большая часть мигрантов в Казахстане не отдает своих детей в школу, передает корреспондент Today.kz. Об этом сообщила председатель ЧФ "Коргау-Астана" Анна Рыль во время круглого стола на тему "Актуальные вопросы соблюдения прав человека на имя и регистрацию сразу после рождения".



К такому выводу специалисты пришли в результате мониторинга. Мигрантам был предложен ряд вопросов, одним из которых был "Можете ли Вы или Ваши дети получить хорошее образование?".



"79 процентов не ответили на этот вопрос, сказав, что "не знают, что ответить", 14 процентов ответили "да", затруднились с ответом четыре процента и четыре процента ответили "нет". Кроме того, имея опыт работы с мигрантами, мы часто сталкиваемся с тем, что они, находясь вместе с детьми на территории РК, не отводят своих детей в школу. Хотя учебные заведения принимают детей даже у родителей без документов. Они принимают, устно договариваются с родителями, что в течение определенного периода они восстановят эти документы, подключают социальных работников для восстановления документов", - рассказала Анна Рыль.



По информации миграционной полиции, временно на территорию Казахстана в 2014 году прибыли 10 600 человек, в 2015 году – 14 тысяч человек, в 2016 году - 15 400 иностранцев. Из них на постоянное место жительство в 2014 году зарегистрированы 790 человек, в 2015 году – 600 человек, в 2016 году – две тысячи человек.

В Казахстан приезжают люди от 18 до 65 лет.