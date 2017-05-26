Мусин предложил создать криптотенге и службу дронов

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Багдат Мусин предложил создать криптотенге и отказаться от документов, сообщает Tengrinews.kz.



Своими идеями о создании цифрового будущего в Казахстане Мусин поделился с пользователями Facebook.



"Смартфонизация. Учитывая, что смартфон сейчас стоит 15 тысяч тенге, отказаться от документов, удостоверяющих что-либо, от имени государства (удостоверение личности, права, техпаспорт, сертификаты, справки, лицензии). Тренд криптовалют (Bitcoinity). Учитывая, что мир от криптовалют никуда не денется, можно создать первую официальную криптовалюту на уровне государства, криптотенге. Тренд мессенджеров и соцсетей. Создать что-то типа WeChat, Telegram или Whatsapp на страновом уровне (частники готовы, хоть завтра) и отказаться вообще от документооборота и любого посещения госорганов и ЦОНов", - поделился идеей Багдат Мусин.



По мнению председателя Комитета по правовой статистике и спецучетам, ЦОНы должны стать местом обучения использования инноваций.



"Отказаться от контролирующих органов с помощью повсеместного установления датчиков. Например, на ТЭЦ, если выбросы превышают, датчик передает эти данные в базу и автоматом ТЭЦ выписывается штраф. Лифты надо проверить: датчик сообщает и многое другое", - привел пример Мусин.



Он также предложил создать в стране Национальную службу дронов. "Можно сделать по модели ГЧП для того, чтобы любая компания или человек могли по заказу воспользоваться ими. (...) Повсеместное использование биометрии. Замена ЭЦП или одноразовых паролей на биометрию. С учетом того, что закон о биометрии принят, и с 2020 года мы будем все в обязательном порядке "сдавать пальчики", и это, кстати, по моему мнению, очень правильно, нужно сделать так, чтобы ЭЦП и одноразовые пароли вообще убрали из пользования", - выразил мнение Багдат Мусин.



Отметим, что министр информации и коммуникации Даурен Абаев рассказал о новшествах по оказанию госуслуг и отметил, что особого внимания заслуживает идея о замене электронной цифровой подписи на одноразовые пароли.