Забастовки на опасных производственных объектах могут разрешить в РК

Разрешить снять запрет с проведения забастовок на опасных производственных объектах и создавать профсоюзы с участием трех человек планируют разрешить в Казахстане. Об этом в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции РК сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент Today.kz.



Данные изменения предусмотрены в концепции законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности профессиональных профсоюзов".



"Вносятся всего три поправки. Первая касается вопросов самого создания профсоюза. По действующему закону, чтобы создать профсоюз, инициативу должна проявить группа граждан, состоящая не менее из 10 человек. Такое требование действует для создания любого общественного объединения. Были соответствующие замечания от Международной организации труда, которые предложили нам снизить этот порог. Мы это обсудили на рабочей группе и с социальными партнерами, сегодня предлагаем снизить это количество с 10 до трех человек. Тем самым, если эта концепция будет одобрена, то для того, чтобы создать профсоюз, будет достаточно, если три человека проявят инициативу", - рассказал Нурымбетов.

Другими поправками являются исключение двухступенчатой регистрации профсоюзных объединений и изменение статьи 176 "Незаконные забастовки" ТК РК.



"Третья поправка касается запрета на проведение забастовок в организациях, которые являются опасными производственными объектами. Согласно статьи 176 Трудового кодекса РК, забастовка считается незаконной, если они проводятся на таких объектах. Но при этом есть ограничения на проведение забастовок в организациях железнодорожного транспорта гражданской авиации, здравоохранения, организациях, обеспечивающих жизнедеятельность населения – здесь можно проводить забастовки, но если будут сохранены необходимые перечни услуг. То есть, если электроснабжающая организация, то забастовка не должна привести к тому, чтобы отключился свет в одном районе", - добавил Нурымбетов.



По его словам, на данный момент забастовки запрещены на объектах, где занимаются производством взрывчатых, горючих и химических веществ, которые могут нанести урон здоровью человека, а также, где функционирует оборудование под высоким давлением и температурой.