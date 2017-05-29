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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Астанчанка нашла подвох при покупке билетов на развлечения в рамках EXPO

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 08:48
Астанчанка нашла подвох при покупке билетов на развлечения в рамках EXPO
Иллюстративное фото
Пользователь социальной сети Facebook Alyona Gab предупредила будущих гостей EXPO-2017 о неприятности, которая их, возможно, ожидает при покупке билетов на культурные и развлекательные мероприятия, проводимые в рамках международной выставки, передает Today.kz.

В частности, после приобретения билетов на представление “Цирка дю Солей” астанчанка выяснила, что проходящие на территории EXPO мероприятия предполагают покупку билетов и на посещение самой выставки, то есть они не дают право "безбилетного" прохода на ее территорию.

"КУПИЛИ БИЛЕТЫ НА ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ, НО НЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ...

(Прочитайте, пожалуйста, до конца и репостните или расскажите близким)

Оказывается, так как цирк будет выступать на территории павильона ЭКСПО, надо дополнительно покупать входной билет на выставку. Теперь у меня возникло несколько вопросов:

1. Если человек купил сначала билет на другой день ЭКСПО, а потом купил на цирк, значит он должен взять еще один входной билет ЭКСПО, чтобы попасть на цирк?
2. Если я иду на 2 представления в разные дни, значит я должна купить входные билеты на выставку на 2 дня?
5. Кого можно тегнуть, чтобы узнать ответы на эти вопросы?

Билет на цирк стоит - 4000 KZT
Входной билет ЭКСПО - 6000 KZT

В день представления для многих будет сюрпризом (кто оказался таким же невнимательным как я), что нужно выложить еще 6000 KZT за вход...

P.S. Дело не в цене! Написала пост, чтобы просто предупредить людей о дополнительных расходах, на которые они могли не рассчитывать! (Стилистика и орфография автора сохранены - Прим. автора)" - написала Alyona Gab.

Астанчанка нашла подвох при покупке билетов на развлечения в рамках EXPO


Справедливо заметить, что с другими мероприятиями на территории ЭКСПО-2017, возможно, дело обстоит так же.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 09:37
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Лесник (Посетители) Сегодня, 09:20
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