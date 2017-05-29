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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Индия обогнала Китай по численности населения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:37
Индия обогнала Китай по численности населения
Фото из открытых источников
Профессор И Фусянь заявил, что КНР переоценивает население своей страны: оно на 90 миллионов меньше заявленных властями цифр.

Профессор И Фусянь из Висконсинского университета в Мадисоне рассказал об собственном исследовании, которое показало, что Китай больше не является самым населенным государством мира. Также власти этой страны завышает данные по численности своих жителей, передает Today.kz со ссылкой на НТВ.

По словам ученого, КНР переоценивает население своей страны: оно на 90 миллионов человек меньше, чем сообщают официальные источники. Если верить исследованию, то сейчас в Китае проживают 1,29, а не 1,38 миллиарда граждан.
При этом в Индии, по оценкам И Фусяня, сейчас проживают 1,32 миллиарда человек, и эта страна опережает Китай по данному показателю.

Отметим, что И Фусянь – автор нашумевшей книги "Большая страна с опустевшим гнездом". Исследователь уверен, что китайская программа планирования семьи по принципу "одна семья – один ребенок" нанесла серьезный ущерб стране.
Источник: Today.kz
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