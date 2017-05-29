Услуги адвокатов в Казахстане министр юстиции назвал дорогими

КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Марат Бекетаев считает, что в Казахстане не хватает адвокатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Сегодня для Казахстана актуален вопрос нехватки адвокатов. Их текущая численность недостаточна для полноценного доступа граждан к юридической помощи. В среднем в Казахстане на одного адвоката приходится порядка 3900 граждан. Этот же показатель, к примеру, в Италии 260 человек, а в Германии и Англии - 500 и 900 граждан соответственно», - заявил министр, выступая сегодня во время правительственного часа в Мажилисе.



По его словам, проблема нехватки адвокатов поднимается также Верховным Судом. На одного судью приходится меньше двух адвокатов. В Европе этот показатель составляет в среднем от 3 до 5.



«По сути, в Казахстане сложился дефицит адвокатских услуг. Граждане, которые нуждаются в таких услугах, не могут их получить либо получают по завышенной стоимости», - считает министр.



Между тем, в период с 2013 по 2016 год наблюдался незначительный рост числа адвокатов примерно на 300 человек или около 6,5 % (с 4320 до 4609 в среднем 2.1% в год).



Как сообщил Марат Бекетаев, анализ действующей процедуры входа в профессию показывает, для того, чтобы стать адвокатом, необходимо иметь высшее юридическое образование, пройти стажировку в коллегии адвокатов от шести месяцев до года, пройти процедуру аттестации и вступить в члены коллегии адвокатов.



Стажировка является платной, ее стоимость составляет от 140 до 280 тыс. тенге в год. Для вступления в коллегию сумма первоначального взноса в зависимости от региона составляет от 700 до 800 тысяч тенге. Определение размера взноса, согласно Закону, отнесено к компетенции областных коллегий адвокатов.



«Таким образом, кандидату для получения статуса адвоката необходимо пройти несколько сложных процедур и оплатить в среднем около 1 млн. тенге», - отметил министр.



По его словам, для упрощения доступа в профессию Министерство юстиции совместно с Республиканской коллегией прорабатывает вопрос уменьшения первоначального взноса до 100 МРП (226 900 тенге) и стажировки до 5 МРП (11 345 тенге) в месяц.



«Эти меры должны привести к росту числа адвокатов, поскольку сумма затрат сократится более чем в два раза. Рост численности адвокатского корпуса усилит конкуренцию внутри него и повлечет за собой уменьшение суммы гонораров за оказание помощи. В дополнение к этому конкуренция мотивирует адвокатов повышать свой профессиональный уровень. Соответственно, должно повыситься качество юридической помощи и ее доступность населению», - считает министр.