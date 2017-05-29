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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мелкие кафе и салоны красоты выведены из-под контроля СЭС

Просмотров:548 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Мелкие кафе и салоны красоты выведены из-под контроля СЭС
Фото Турар Казангапов©
Заведения общепита, имеющие менее 50 посадочных мест, а также мелкие салоны красоты и сауны выведены из-под контроля Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Нам необходимо обратить самое серьезное внимание на обратную связь с потребителем. Население должно знать, что на сегодня выведены из-под контроля объекты мощностью менее 50 посадочных мест для общепита и менее 50 квадратных метров для объектов торговли. Эти мелкие объекты выведены в группу незначительной эпидемиологической значимости - кафе, тандырные, мини-кафе, бистро. Также к ним будут относиться такие объекты, как парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны. Тоже выводятся из-под контроля. То есть мы будем контролировать их в формате внеплановых проверок при обращении населения", - сообщил Жандарбек Бекшин.

По его словам, в дальнейшем планируется вывести из-под контроля и крупные гипермаркеты. Упор будет сделан на логистические склады, склады оптовой торговли, поскольку вся продукция поступает туда и потом расходится по торговым точкам.

"В торговле будем вести камеральный контроль и отбор продукции. В рамках внедрения новой формы контроля - отбор продукции - в том случае, если есть признаки порчи товаров, будем смотреть, в чем причина: или это производитель некачественно выпускает, или во время транспортировки ухудшается качество продукции, или уже на объекте торговли нарушаются условия хранения", - отметил Бекшин.

Отметим, что в 2017 году на покупку продуктов повышенной эпидемиологической значимости для проверки комитету выделено 60 миллионов тенге. На них сотрудники комитета будут под видом посетителей покупать эпидзначимые и подозрительные продукты в местах продаж.

Главный санврач Казахстана отметил важность работы с населением, так как заявления потребителей становятся главным источником оценки заведений общепита и торговых точек.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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from Aktau (Посетители) Сегодня, 15:11
Цитата: Xoxma80
Т.е.я могу в любом месте поставить коробку из под телевизора и продавать зависшие в холодильнике пирожки?))
А если пирожки из собачатины ,НО никто не отравился и не пожаловался- могу открывать сеть?)


Да, только теперь ты еще и не обязан давать взятку "регулярно" проверяющему сотруднику сэс
 
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ann5366 (Посетители) Сегодня, 13:56
М да...катимся товарищи, все ниже и ниже,по наклонной.То есть съел человек пирожок-умер,и только тогда они придут с проверкой...просто слов нет..Все эти фаст-фуды,это же караул,нарушений тьма.Или человека заразили чем-нибудь в салонах красотах,в которых полно грязи,только тогда будут проверять.А про сауны я вообще молчу,это сплошной рассадник нарушений гигиены и антисанитарных условий.Махать кулаками после драки...это по нашему.
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 13:24
Т.е.я могу в любом месте поставить коробку из под телевизора и продавать зависшие в холодильнике пирожки?))
А если пирожки из собачатины ,НО никто не отравился и не пожаловался- могу открывать сеть?)
 
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Союз (Посетители) Сегодня, 13:16
Государство настойчиво снимает с себя бремя ответственности за всё и вся. Как что случится (здравствуй опасная наша инфекционка) - лапки кверху поднимут и "мы не при чём". Благими намерениями выложена дорога в ад, а у нас тем более с нашими чиновниками.
 
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  • Димон
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:37
Давно пора. Правильное решение.
 
 

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