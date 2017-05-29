Мелкие кафе и салоны красоты выведены из-под контроля СЭС

Заведения общепита, имеющие менее 50 посадочных мест, а также мелкие салоны красоты и сауны выведены из-под контроля Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Нам необходимо обратить самое серьезное внимание на обратную связь с потребителем. Население должно знать, что на сегодня выведены из-под контроля объекты мощностью менее 50 посадочных мест для общепита и менее 50 квадратных метров для объектов торговли. Эти мелкие объекты выведены в группу незначительной эпидемиологической значимости - кафе, тандырные, мини-кафе, бистро. Также к ним будут относиться такие объекты, как парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны. Тоже выводятся из-под контроля. То есть мы будем контролировать их в формате внеплановых проверок при обращении населения", - сообщил Жандарбек Бекшин.



По его словам, в дальнейшем планируется вывести из-под контроля и крупные гипермаркеты. Упор будет сделан на логистические склады, склады оптовой торговли, поскольку вся продукция поступает туда и потом расходится по торговым точкам.



"В торговле будем вести камеральный контроль и отбор продукции. В рамках внедрения новой формы контроля - отбор продукции - в том случае, если есть признаки порчи товаров, будем смотреть, в чем причина: или это производитель некачественно выпускает, или во время транспортировки ухудшается качество продукции, или уже на объекте торговли нарушаются условия хранения", - отметил Бекшин.



Отметим, что в 2017 году на покупку продуктов повышенной эпидемиологической значимости для проверки комитету выделено 60 миллионов тенге. На них сотрудники комитета будут под видом посетителей покупать эпидзначимые и подозрительные продукты в местах продаж.



Главный санврач Казахстана отметил важность работы с населением, так как заявления потребителей становятся главным источником оценки заведений общепита и торговых точек.