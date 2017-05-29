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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Открылась вакансия путешественника с зарплатой в 2,5 тысячи евро в месяц

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 14:34
Открылась вакансия путешественника с зарплатой в 2,5 тысячи евро в месяц
Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com
Создатели проекта World Life Experience ищут 12 человек, которые должны будут путешествовать по всему миру за зарплату в 2,5 тысячи евро в месяц для каждого. Об этом сообщается на сайте организации.

Представители World Life Experience хотят собрать команду из шести мужчин и шести женщин в возрасте от 20 до 35 лет. В течение года эта группа объездит 40 стран в Европе, Азии, Африке и других регионах мира. Путешественники, в частности, побывают в Португалии, Испании, Австрии, Великобритании, Китае, Индии, Австралии и на Мадагаскаре.

Туристы должны будут писать заметки о свои приключениях, а также выкладывать фото и видео на сайте World Life Experience и в социальных сетях. Кроме того, они обязаны будут взаимодействовать с местными социальными организациями и участвовать в благотворительных проектах, например помогать бездомным.

World Life Experience обещает покрыть все расходы своих сотрудников — перелет, проживание, страховку, развлечения. Кроме того, туристам предоставят время на отдых: четыре перерыва в год по две недели каждый.

Заявки принимаются до 30 июня. Путешествия стартуют в середине сентября. Сотрудники World Life Experience должны будут ездить по миру все вместе.

В марте турсервис OneTwoTrip взял на работу двух сотрудников на должности директоров по отдыху с зарплатой 150 тысяч рублей.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 5 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:09
Apmaxa,
жаль, я хочуууу cry
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:06
зарегился crazy посмотрим что выйдет)
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:04
а можно мне в багажном отделении за 300$ зарплатой? )))))
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:04
Цитата: strana.kz
что 37 -40 летние не смогут путешествовать и писать заметки в блогах ?)


наверное потому что их половинки не отпустят или поседеют быстро после стольких перелётов crazy
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:54
в возрасте от 20 до 35 лет.

почему такая дискриминация по возрасту? что 37 -40 летние не смогут путешествовать и писать заметки в блогах ?)
 
 

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