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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане может подорожать бензин АИ-80

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 16:02
В Казахстане может подорожать бензин АИ-80
фото РИА Новости
В Казахстане может подорожать бензин марки АИ-80. По данным сайта Kolesa.kz, Минэнерго готовит приказ, отменяющий госрегулирование цен на этот вид топлива.

Приказ министра об отмене перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование, а также о прекращении действия предельных розничных цен выложен на общественное обсуждение на сайте egov.kz.

"Предполагается, что в середине июня документ согласуют с Миннацэкономики, зарегистрируют в Минюсте и спустя десять дней после его публикации приказ вступит в силу. Таким образом, в первых числах июля 2017 года в Казахстане не останется ни одного вида ГСМ, цены на которые подконтрольны государству", - сообщает издание.

В данное время госрегулирование касается только бензина марки АИ-80. Цену на АИ-92 министерство перестало регулировать в сентябре 2015 года. В августе 2016-го в свободное плавание отправились цены на солярку. 80-й на заправках сегодня частенько оказывается в дефиците, а в начале 2018 года он должен вообще исчезнуть с колонок заправочных станций.
Источник: Tengrinews.kz
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