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Дагестанских бойцов, сломавших челюсть судье в Астане, пожизненно дисквалифицировали

Просмотров:566 Опубликовано: Сегодня, 08:29
Дагестанских бойцов, сломавших челюсть судье в Астане, пожизненно дисквалифицировали
© AllFight.ru
Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал дагестанских бойцов смешанного стиля Гаджимурада и Гамзата Хиромагомедовых за избиение главного судьи Fight Nights Global Радмира Габдуллина в Астане. Об этом сообщается на сайте организации.

За нарушение устава организации и регламента по этике братьям-спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, проводимых Союзом ММА России.

Руководство союза решило направить письмо в министерство спорта об исключении бойцов из состава сборной команды России по ММА, а также ходатайствовать об увольнении Гамзата Хирамагомедова со ставки спортсмена-инструктора.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на турнире в столице Казахстана 19 мая. "Гаджимурад Хирамагомедов уступил раздельным решением судей казахстанскому бойцу Георгию Кичигину в поединке за звание чемпиона организации Fight Night. Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин не судил данный бой. По окончании боя Хирамагомедовым был подан официальный протест на судейское решение. В ходе обсуждения ситуации в гостинице Гаджимурад Хирамагомедов неожиданно нанес удар Габдуллину. К инциденту присоединился брат Гаджимурада Гамзат Хирамагомедов. Основной претензией спортсменов было судейское решение по бою Гаджимурада и Георгия Кичигина. В результате произошедшего Габдуллин был госпитализирован сначала в Астане, а в дальнейшем в Москве в тяжелом состоянии с диагнозом двойной перелом челюсти, а также сотрясение мозга", - описывает случившееся сайт Союза ММА России.



Портал L!FE опубликовал видео, на котором видно, что в номер судьи турнира (заместителя Федора Емельяненко) входят двое человек, похожих на братьев Хирамагомедовых.

Ранее сообщалось, что полиция Астаны оштрафовала российских бойцов на 10 МРП. По факту хулиганства в отношении братьев был составлен административный протокол.

Дагестанских бойцов, сломавших челюсть судье в Астане, пожизненно дисквалифицировали

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. © Allboxing


Дагестанских бойцов, сломавших челюсть судье в Астане, пожизненно дисквалифицировали

Гаджимурад Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. © AllFight.ru


Дагестанских бойцов, сломавших челюсть судье в Астане, пожизненно дисквалифицировали

Гамзат Хирамагомедов (в синих шортах) - бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо, мастер спорта России. © ToFight.ru
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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ladakz (Посетители) Сегодня, 09:42
Уважаемая Лада, а Вам не кажеться что на фото посередине это не Гаджимурад Хиромагамедов, уж больно на нашего Мангистауского бойца похож Мурада Абдурахманова.
 
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Tima1104 (Посетители) Сегодня, 08:58
Вот отморозки
 
 

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