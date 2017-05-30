Дагестанских бойцов, сломавших челюсть судье в Астане, пожизненно дисквалифицировали

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. © Allboxing

Гаджимурад Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. © AllFight.ru

Гамзат Хирамагомедов (в синих шортах) - бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо, мастер спорта России. © ToFight.ru

Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал дагестанских бойцов смешанного стиля Гаджимурада и Гамзата Хиромагомедовых за избиение главного судьи Fight Nights Global Радмира Габдуллина в Астане. Об этом сообщается на сайте организации.За нарушение устава организации и регламента по этике братьям-спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, проводимых Союзом ММА России.Руководство союза решило направить письмо в министерство спорта об исключении бойцов из состава сборной команды России по ММА, а также ходатайствовать об увольнении Гамзата Хирамагомедова со ставки спортсмена-инструктора.Инцидент, о котором идет речь, произошел на турнире в столице Казахстана 19 мая. "Гаджимурад Хирамагомедов уступил раздельным решением судей казахстанскому бойцу Георгию Кичигину в поединке за звание чемпиона организации Fight Night. Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин не судил данный бой. По окончании боя Хирамагомедовым был подан официальный протест на судейское решение. В ходе обсуждения ситуации в гостинице Гаджимурад Хирамагомедов неожиданно нанес удар Габдуллину. К инциденту присоединился брат Гаджимурада Гамзат Хирамагомедов. Основной претензией спортсменов было судейское решение по бою Гаджимурада и Георгия Кичигина. В результате произошедшего Габдуллин был госпитализирован сначала в Астане, а в дальнейшем в Москве в тяжелом состоянии с диагнозом двойной перелом челюсти, а также сотрясение мозга", - описывает случившееся сайт Союза ММА России.Портал L!FE опубликовал видео, на котором видно, что в номер судьи турнира (заместителя Федора Емельяненко) входят двое человек, похожих на братьев Хирамагомедовых.Ранее сообщалось, что полиция Астаны оштрафовала российских бойцов на 10 МРП. По факту хулиганства в отношении братьев был составлен административный протокол.