Дагестанских бойцов, сломавших челюсть судье в Астане, пожизненно дисквалифицировали

Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал дагестанских бойцов смешанного стиля Гаджимурада и Гамзата Хиромагомедовых за избиение главного судьи Fight Nights Global Радмира Габдуллина в Астане. Об этом сообщается на сайте организации.
За нарушение устава организации и регламента по этике братьям-спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, проводимых Союзом ММА России.
Руководство союза решило направить письмо в министерство спорта об исключении бойцов из состава сборной команды России по ММА, а также ходатайствовать об увольнении Гамзата Хирамагомедова со ставки спортсмена-инструктора.
Инцидент, о котором идет речь, произошел на турнире в столице Казахстана 19 мая. "Гаджимурад Хирамагомедов уступил раздельным решением судей казахстанскому бойцу Георгию Кичигину в поединке за звание чемпиона организации Fight Night. Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин не судил данный бой. По окончании боя Хирамагомедовым был подан официальный протест на судейское решение. В ходе обсуждения ситуации в гостинице Гаджимурад Хирамагомедов неожиданно нанес удар Габдуллину. К инциденту присоединился брат Гаджимурада Гамзат Хирамагомедов. Основной претензией спортсменов было судейское решение по бою Гаджимурада и Георгия Кичигина. В результате произошедшего Габдуллин был госпитализирован сначала в Астане, а в дальнейшем в Москве в тяжелом состоянии с диагнозом двойной перелом челюсти, а также сотрясение мозга", - описывает случившееся сайт Союза ММА России.
Портал L!FE опубликовал видео, на котором видно, что в номер судьи турнира (заместителя Федора Емельяненко) входят двое человек, похожих на братьев Хирамагомедовых.
Ранее сообщалось, что полиция Астаны оштрафовала российских бойцов на 10 МРП. По факту хулиганства в отношении братьев был составлен административный протокол.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.