О деятельности финансовой пирамиды Questra World рассказали в Генпрокуратуре РК

Факты организации финансовой пирамиды Questra World расследуются полицейскими в Астане, Алматы и четырех областях Казахстана. Об этом сообщается в ответе Генеральной прокуратуры РК на депутатский запрос мажилисмена Бекболата Тлеухана, передает корреспондент Today.kz.
"По данным Национального банка РК, компания Questra World не включена в список финансовых организаций, также у нее нет лицензий на открытие банковских счетов и депозитов. Выявлено, что данная компания предлагает вкладывать деньги в инвесторский "портфель" под семь процентов в неделю и годовых 336 процентов. Организация зарабатывает на привлечении новых участников в свою структуру. Их вклады варьируются от 90 до 20 000 евро", - говорится в сообщении. По информации Генпрокуратуры, по всей стране сейчас открыты 40 филиалов этой организации.
"Прокуратурой Кызылординской области и ДВД региона 15 марта начало досудебное расследование в отношении Questra World по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Также в мае зарегистрировано еще три материала в отношении данной компании", - отмечают в ГП РК.
Кроме того, полицейскими начаты досудебные расследования по фактам создания и управления финансовыми пирамидами в Астане, Алматы, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.
Сообщения с предупреждением о деятельности компании Questra размещены на сайтах финансовых регуляторов Великобритании, Словении, Чехии, Бельгии и Австрии.
Напомним, 26 мая сообщалось, что факт создания и организации финансовой пирамиды Questra World был выявлен и прокуратурой Уральска.
Рост активности финансовых пирамид в РК
Напомним, 10 мая депутат мажилиса Бекболат Тлеухан обратился к генеральному прокурору РК Жакипу Асанову с просьбой ускорить расследование деятельности финансовых пирамид и остановить распространение подобных схем в стране. 12 мая в Генпрокуратуре РК сообщили, что расследование деятельности финансовой пирамиды Questra Holdings ведет МВД. В надзорном органе призвали граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения мошенникам, а также привели основные отличия финансовой пирамиды от добросовестной организации. В этот же день советы по распознаванию финансовых пирамид опубликовал и Национальный банк РК.
22 мая пресс-секретарь МВД РК Алмас Садубаев сообщил о росте активности организаций с признаками финансовых пирамид. По его данным, "если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ею, то за четыре месяца текущего года уже 351". От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.