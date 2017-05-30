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О деятельности финансовой пирамиды Questra World рассказали в Генпрокуратуре РК

Просмотров:403 Опубликовано: Сегодня, 08:44
О деятельности финансовой пирамиды Questra World рассказали в Генпрокуратуре РК
Иллюстративное фото
Факты организации финансовой пирамиды Questra World расследуются полицейскими в Астане, Алматы и четырех областях Казахстана. Об этом сообщается в ответе Генеральной прокуратуры РК на депутатский запрос мажилисмена Бекболата Тлеухана, передает корреспондент Today.kz.

"По данным Национального банка РК, компания Questra World не включена в список финансовых организаций, также у нее нет лицензий на открытие банковских счетов и депозитов. Выявлено, что данная компания предлагает вкладывать деньги в инвесторский "портфель" под семь процентов в неделю и годовых 336 процентов. Организация зарабатывает на привлечении новых участников в свою структуру. Их вклады варьируются от 90 до 20 000 евро", - говорится в сообщении.
По информации Генпрокуратуры, по всей стране сейчас открыты 40 филиалов этой организации.

"Прокуратурой Кызылординской области и ДВД региона 15 марта начало досудебное расследование в отношении Questra World по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Также в мае зарегистрировано еще три материала в отношении данной компании", - отмечают в ГП РК.

Кроме того, полицейскими начаты досудебные расследования по фактам создания и управления финансовыми пирамидами в Астане, Алматы, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.

Сообщения с предупреждением о деятельности компании Questra размещены на сайтах финансовых регуляторов Великобритании, Словении, Чехии, Бельгии и Австрии.

Напомним, 26 мая сообщалось, что факт создания и организации финансовой пирамиды Questra World был выявлен и прокуратурой Уральска.

Рост активности финансовых пирамид в РК

Напомним, 10 мая депутат мажилиса Бекболат Тлеухан обратился к генеральному прокурору РК Жакипу Асанову с просьбой ускорить расследование деятельности финансовых пирамид и остановить распространение подобных схем в стране. 12 мая в Генпрокуратуре РК сообщили, что расследование деятельности финансовой пирамиды Questra Holdings ведет МВД. В надзорном органе призвали граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения мошенникам, а также привели основные отличия финансовой пирамиды от добросовестной организации. В этот же день советы по распознаванию финансовых пирамид опубликовал и Национальный банк РК.

22 мая пресс-секретарь МВД РК Алмас Садубаев сообщил о росте активности организаций с признаками финансовых пирамид. По его данным, "если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ею, то за четыре месяца текущего года уже 351". От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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 maks.esm (Посетители) Сегодня, 08:54
жаба душит,бабки мимо кассы
 
 

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