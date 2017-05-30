О деятельности финансовой пирамиды Questra World рассказали в Генпрокуратуре РК

Факты организации финансовой пирамиды Questra World расследуются полицейскими в Астане, Алматы и четырех областях Казахстана. Об этом сообщается в ответе Генеральной прокуратуры РК на депутатский запрос мажилисмена Бекболата Тлеухана, передает корреспондент Today.kz.



"По данным Национального банка РК, компания Questra World не включена в список финансовых организаций, также у нее нет лицензий на открытие банковских счетов и депозитов. Выявлено, что данная компания предлагает вкладывать деньги в инвесторский "портфель" под семь процентов в неделю и годовых 336 процентов. Организация зарабатывает на привлечении новых участников в свою структуру. Их вклады варьируются от 90 до 20 000 евро", - говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, по всей стране сейчас открыты 40 филиалов этой организации.



"Прокуратурой Кызылординской области и ДВД региона 15 марта начало досудебное расследование в отношении Questra World по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Также в мае зарегистрировано еще три материала в отношении данной компании", - отмечают в ГП РК.



Кроме того, полицейскими начаты досудебные расследования по фактам создания и управления финансовыми пирамидами в Астане, Алматы, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.



Сообщения с предупреждением о деятельности компании Questra размещены на сайтах финансовых регуляторов Великобритании, Словении, Чехии, Бельгии и Австрии.



Напомним, 26 мая сообщалось, что факт создания и организации финансовой пирамиды Questra World был выявлен и прокуратурой Уральска.



Рост активности финансовых пирамид в РК



Напомним, 10 мая депутат мажилиса Бекболат Тлеухан обратился к генеральному прокурору РК Жакипу Асанову с просьбой ускорить расследование деятельности финансовых пирамид и остановить распространение подобных схем в стране. 12 мая в Генпрокуратуре РК сообщили, что расследование деятельности финансовой пирамиды Questra Holdings ведет МВД. В надзорном органе призвали граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения мошенникам, а также привели основные отличия финансовой пирамиды от добросовестной организации. В этот же день советы по распознаванию финансовых пирамид опубликовал и Национальный банк РК.



22 мая пресс-секретарь МВД РК Алмас Садубаев сообщил о росте активности организаций с признаками финансовых пирамид. По его данным, "если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ею, то за четыре месяца текущего года уже 351". От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев.