Варианты возврата денег ЕНПФ из азербайджанского банка озвучил глава МФ РК

23 мая в Лондоне прошло собрание кредиторов Международного банка Азербайджана. В ходе него представители азербайджанского правительства предложили Казахстану возможные варианты возврата вложенных средств. Об этом на заседании правительства рассказал министр финансов РК Бахыт Султанов, передает Today.kz.



Заседание премьер-министр Бакытжан Сагинтаев начал с вопроса возврата активов ЕНПФ из обанкротившегося банка. По словам главы правительства, этот вопрос в обществе "постоянно обсуждаются".



"Данный вопрос постоянно обсуждается, хотели бы остановиться по этому вопросу. Правительство прямо заинтересовано в сохранности пенсионных средств казахстанцев и назначило спецпредставителей – представителей премьер-министра. Я переговорил с премьер-министром Азербайджана, он заверил меня в оказании всесторонней поддержке процесса возврата долга кредиторам. 23 мая во время встречи в Лондоне с кредиторами с участием представителей Нацбанка и правительства были озвучены детальные условия возврата долга", - отметил Сагинтаев.



Премьер попросил доложить по ситуации министра финансов РК Бахыта Султанова. Ранее главе минфина было поручено держать вопрос на особом контроле.



"В октябре в портфель ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 миллионов долларов США. По курсу на момент инвестирования это было 45 миллиардов тенге. По сегодняшний день ЕНПФ получил вознаграждение в размере 15 миллиардов тенге, то есть треть вложений в тенговом эквиваленте", - рассказал Султанов.

Министр заверил, что находится в постоянном контакте с азербайджанским коллегой.



"Я переговорил с министром финансов Азербайджана, который уполномочен от правительства страны по данному вопросу. По его словам, из-за девальвации маната, МАБ перестал выполнять свои обязательства перед кредиторами. Этот вопрос на особом контроле", - подчеркнул Султанов.

Отдельно остановился министр на вариантах возврата средств ЕНПФ.



Первый – обмен 250 миллионов долларов США обязательств МАБ на 200 миллионов долларов в виде государственных ценных бумаг Азербайджана со сроком погашения 12 лет и ставкой 5,125 процента.



Второй – 250 миллионов долларов обязательств на 250 миллионов долларов ценных бумаг Азербайджана на 15 лет со ставкой 3,5 процента.



Третий – обмен 250 миллионов долларов обязательств на 250 миллионов долларов обязательств МАБ нового выпуска со сроком погашения семь лет и ставкой 3,5 процента.



"Мы предпримем все усилия, чтобы реализовать вариант с наименьшими потерями. В середине июля будет собрание кредиторов, где обсудят варианты реструктуризации. Возможно завершить эту работу уже осенью этого года", - подытожил Бахыт Султанов.